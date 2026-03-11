Bárbara de Regil contó cómo ha sido trabajar con Belinda en Carlota

El rodaje de la serie histórica Carlota no solo ha captado la atención por su ambiciosa producción sobre la única emperatriz de México, sino también por el encuentro de dos de las figuras más mediáticas del entretenimiento: Bárbara de Regil y Belinda.

Tras semanas de grabaciones en Madrid, De Regil finalmente rompió el silencio y reveló cómo es trabajar codo a codo con la famosa cantante.

En un reciente encuentro con los medios recogido por el programa Ventaneando, la protagonista de Rosario Tijeras se deshizo en elogios hacia su compañera, desmitificando cualquier rumor de rivalidad. Según Bárbara, el ambiente en el set ha sido sumamente relajado y divertido, algo que atribuye directamente a la personalidad de Belinda.

“Es la primera vez que trabajamos juntas y estoy muy contenta. La veo normal, es muy chistosa, siempre está echando chistes”, comentó la actriz con entusiasmo.

Además, destacó una faceta de la cantante que pocos conocen fuera de los reflectores: “Es muy amorosa y muy tierna; yo no veo más que una niña así”, afirmó, subrayando la ligereza y buena energía que Belinda aporta a las extenuantes jornadas de grabación.

Para Bárbara de Regil, participar en Carlota ha sido un golpe de suerte tanto profesional como personal. La filmación en España le ha permitido reencontrarse con su hija, Mar de Regil, quien se mudó a Madrid en 2025 para estudiar.

“Yo andaba sufriendo por los rincones y de repente me dicen: ‘Te vas a Madrid a filmar’”, confesó la actriz, quien ahora compagina su trabajo con su rol de madre.

La serie cuenta con un elenco estelar que incluye a Jaime Lorente, Miguel Ángel Silvestre y Mabel Cadena, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos de la temporada.

Seguir leyendo:

· Belinda reveló su nuevo look para la serie Carlota

· “Adiós México”: Belinda anuncia que se muda a España por compromisos laborales

· Belinda protagonizará “Carlota”, la serie histórica de Sony Pictures