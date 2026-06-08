Belinda en Toy Story 5: La cantante da voz a Lilypad

La famosa cantante y actriz mexicana Belinda confirmó su incorporación al universo de Disney y Pixar. La artista reveló que prestará su voz para el doblaje en español de Lilypad, un personaje clave en la esperada película “Toy Story 5”.

A través de un video grabado en los estudios de Pixar en San Francisco y publicado en sus redes sociales, Belinda compartió la noticia con sus seguidores. “Me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad”, declaró entusiasmada la estrella.

Ante las dudas iniciales de los fanáticos en redes sociales, la propia intérprete aclaró que no sustituirá a la emblemática vaquerita Jessie, cuya voz en español se mantendrá intacta con su actriz habitual, sino que dará vida a una figura completamente inédita en la saga.

Lilypad no es un juguete tradicional, sino una tablet inteligente que se integrará a la trama como la principal antagonista.

Por primera vez en la franquicia, el conflicto central será impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial: el dispositivo acaparará por completo la atención de la pequeña Bonnie, desplazando a sus fieles compañeros y obligando a Woody, Buzz Lightyear y Jessie a enfrentar una amenaza digital que pondrá en riesgo su tiempo de juego.

Para complicar su misión, Lilypad controlará un ejército de alta tecnología de figuras de Buzz.

Así, Belinda se une a figuras como Bad Bunny, Bizarrap y Penélope Cruz, quienes también prestarán su voz a nuevos personajes del filme.

La producción está a cargo de Lindsey Collins, mientras que Randy Newman regresa para componer la banda sonora original del filme.

El estreno de “Toy Story 5” está programado para el próximo viernes 19 de junio.

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