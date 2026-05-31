Belinda sobre el final del rodaje de Carlota: “Dejé mi alma en esta serie”
La actriz y cantante finalizó las grabaciones de la ambiciosa producción histórica, un proyecto que describió como uno de los mayores retos de su carrera
Belinda cerró oficialmente uno de los capítulos más demandantes y significativos de su trayectoria artística. Tras seis meses de intensas grabaciones en España y diversos puntos de América Latina, la actriz y cantante concluyó la filmación de “Carlota”, la nueva miniserie histórica de Sony Pictures Television y HBO Max basada en el Segundo Imperio Mexicano.
A través de sus historias de Instagram, la estrella pop compartió una emotiva fotografía junto al elenco y equipo técnico para conmemorar el último día en el set.
En su mensaje, Belinda no ocultó el impacto emocional que le significó encarnar a la última emperatriz de México, un papel que describió como una entrega absoluta entre la luz y la oscuridad.
“Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí”, reflexionó la artista, añadiendo que la interpretación la llevó a lugares de gran vulnerabilidad. “Dejé mi alma en esta serie”, afirmó conmovida, despidiéndose de su rol como “mi emperatriz”.
La producción, que consta de 10 episodios y prevé su estreno entre finales de 2026 y principios de 2027, retrata de forma contemporánea la vida de Carlota y Maximiliano de Habsburgo (interpretado por Jaime Lorente).
El reparto también incluye a figuras como Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, bajo la dirección de Alejandro Bazzano (“La casa de papel”) y Ana Lorena Pérez Ríos.
Mabel Cadena, quien interpreta a Josefa, dedicó palabras de agradecimiento a Belinda, destacando la fuerte unión que consolidaron durante el rodaje. Para la cantante de “Indómita”, este proyecto representa su apuesta actoral más ambiciosa a nivel internacional.
Seguir leyendo:
· Belinda portó accesorios originales de la única emperatriz de México para la serie “Carlota”
· Publicaron las primeras imágenes de Belinda durante el rodaje de Carlota
· Bárbara de Regil contó cómo ha sido trabajar con Belinda en Carlota