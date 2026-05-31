Belinda sobre el final del rodaje de Carlota: “Dejé mi alma en esta serie”

Belinda cerró oficialmente uno de los capítulos más demandantes y significativos de su trayectoria artística. Tras seis meses de intensas grabaciones en España y diversos puntos de América Latina, la actriz y cantante concluyó la filmación de “Carlota”, la nueva miniserie histórica de Sony Pictures Television y HBO Max basada en el Segundo Imperio Mexicano.

A través de sus historias de Instagram, la estrella pop compartió una emotiva fotografía junto al elenco y equipo técnico para conmemorar el último día en el set.

En su mensaje, Belinda no ocultó el impacto emocional que le significó encarnar a la última emperatriz de México, un papel que describió como una entrega absoluta entre la luz y la oscuridad.

“Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí”, reflexionó la artista, añadiendo que la interpretación la llevó a lugares de gran vulnerabilidad. “Dejé mi alma en esta serie”, afirmó conmovida, despidiéndose de su rol como “mi emperatriz”.

La producción, que consta de 10 episodios y prevé su estreno entre finales de 2026 y principios de 2027, retrata de forma contemporánea la vida de Carlota y Maximiliano de Habsburgo (interpretado por Jaime Lorente).

El reparto también incluye a figuras como Miguel Ángel Silvestre, Mabel Cadena, Bárbara de Regil y Sebastián Zurita, bajo la dirección de Alejandro Bazzano (“La casa de papel”) y Ana Lorena Pérez Ríos.

Mabel Cadena, quien interpreta a Josefa, dedicó palabras de agradecimiento a Belinda, destacando la fuerte unión que consolidaron durante el rodaje. Para la cantante de “Indómita”, este proyecto representa su apuesta actoral más ambiciosa a nivel internacional.

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