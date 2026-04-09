Belinda enfrenta susto en pleno rodaje de “Carlota” tras quedar atrapada en elevador

Belinda protagonizó un tenso momento que quedó inmortalizado en redes sociales al quedar atrapada en un elevador junto a su equipo de trabajo, durante su estancia en España con motivo del rodaje de la serie “Carlota”, de HBO.

De acuerdo con el video compartido por la publirrelacionista de la cantante, Danna Vázquez, el incidente ocurrió cuando Belinda y varios integrantes de la producción se trasladaban a la planta baja de un edificio para deshacerse de algunas bolsas de basura.

“Cuando te digan que hay peligro en elevador pon atención. Y así nos pasó un día cualquiera”, reveló la representante para acompañar el clip en el que se aprecia a Belinda mantener la calma mientras esperaban la ayuda correspondiente.

Sin embargo, vaya sorpresa se llevaron al darse cuenta de que la persona que llegó a su rescate no fueron las autoridades, sino un trabajador del edificio: “Los bomberos llegaron tarde, pero la conserje del edificio nos rescató”, añadió.

Belinda y su experiencia en la serie “Carlota”

Pese al tenso momento vivido por la actriz y su equipo de trabajo, su experiencia en el rodaje de “Carlota” ha destacado gracias al gran nivel de producción y elenco que conforman la serie.

En un encuentro reciente con la prensa durante su visita a la Ciudad de México, Belinda sacó a relucir que tuvo la oportunidad de portar vestuario original de la época, así como accesorios de Carlota de Habsburgo, la única emperatriz de México.

“Utilizamos cosas originales de Carlota. Hay muchas sorpresas que van a ir descubriendo”, señaló la estrella de la música y televisión ante los micrófonos de Televisa Espectáculos.

Asimismo, la intérprete de “Cactus” resaltó el orgullo que siente al llevar a la pantalla a una mujer tan importante para la historia de México y que revolucionó con su forma de pensar en su época.

“Las mujeres en esa época no eran escuchadas y ella luchó muchísimo porque las mujeres tuvieran esa voz, que pudieran tener fuerza, que pudieran ser respetadas también, que pudieran tomar decisiones. Ella luchó muchísimo por las mujeres en México”, destacó hace algunas semanas.

Seguir leyendo:

• Belinda portó accesorios originales de la única emperatriz de México para la serie “Carlota”

• Publicaron las primeras imágenes de Belinda durante el rodaje de Carlota

• Lupillo Rivera desmiente acuerdo en su pleito legal con Belinda: “No vamos a hacer ningún trato”