Lupillo Rivera desmiente acuerdo en su pleito legal con Belinda: “No vamos a hacer ningún trato”

Lupillo Rivera confirmó que su batalla legal con Belinda sigue en pie pese a la propuesta de diálogo que el equipo legal de la artista extendió a sus abogados. La disputa entre ambos famosos atiende a las acusaciones de violencia digital y mediática hacia el cantante tras la presunta divulgación de información íntima sobre su relación sentimental con la intérprete de “Cactus”.

En una entrevista concedida al programa “Ventaneando”, el exponente del género regional mexicano reafirmó su postura de llegar “hasta las últimas consecuencias, sin importar cuánto cueste” con tal de llegar a una resolución justa en su proceso legal.

Tan es así que, a pesar de haber sido contactado por el equipo legal de Belinda para llegar a un acuerdo, se negó a aceptar. “No vamos a hacer ningún trato, vamos con todo adelante. Me llamaron, me dijeron que querían hablar y no, no lo entretuve, nada más le dije: ‘¿Sabes qué? A mí no me interesa hablar; vamos a seguir adelante con todo'”, detalló ante las cámaras.

En este sentido, compartió que su motivación detrás de esta decisión es servir como ejemplo al público de que no hay que dejarse ser silenciados en su versión de la historia.

“Ya no hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope, cueste lo que me cueste, pierda o gane lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, así de fácil. Y demostrarle al público que no se vale en algunas cosas y hay que echarle pa’ delante”, sentenció.

Las declaraciones de Lupillo Rivera se alinean con lo dicho hace unos meses, ante las críticas a su libro autobiográfico. Y es que el debate en redes sociales no tardó en señalarlo de vulnerar la privacidad de Belinda, ya que si bien se trata de una figura pública, esa no sería justificación para utilizar su imagen y exponer detalles de su vida sin su consentimiento.

“De mi parte no se hizo nada equivocado y no tenemos por qué tratar de detener las cosas. Toda la historia mía es la verdad, es la realidad, no hay ninguna mentira, todo fue real y hay gente que se dedica a decir que fue mentira, pero no“, se defendió en ese entonces el hermano de Jenni Rivera.

Seguir leyendo:

• Lupillo Rivera demanda a Belinda por falsedad de declaraciones y dañar su imagen

• Lupillo Rivera asegura que su relación con Belinda fue un imán para otras famosas

• Mario Bezares recuerda cómo Lupillo Rivera lo auxilió en una crisis financiera

