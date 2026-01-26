Mario Bezares recuerda cómo Lupillo Rivera lo auxilió en una crisis financiera

Mario Bezares, recordado ganador de ‘La Casa de los Famosos México 2’, reveló una anécdota personal que destapa una faceta generosa del cantante Lupillo Rivera, conocido como ‘El Toro del Corrido’.

La historia, compartida durante su participación en el reality show ‘¿Apostarías por mí?’, subraya un acto de desprendimiento en un momento difícil para Bezares y su familia.

El conductor y cantante relató que, recién llegado a Los Ángeles junto a su familia, atravesaban una fuerte crisis económica, luchando por empezar desde cero y Rivera los ayudó financieramente.

Comentó que el encuentro con Rivera se dio gracias a una invitación al programa de radio ‘El Cucuy de la Mañana’, donde coincidieron.

¿Cómo sucedió?

Tras una charla amena durante la entrevista, Lupillo se despidió, pero minutos después regresó con una sorpresa inesperada. “Regresa y ¡órale, papá! Nos regaló 5 mil dólares: ‘Ahí luego hablamos’”, contó Bezares, visiblemente emocionado al recordar el detalle, al que calificó como “bello, bello, bello” y que definió al intérprete como un “tipazo”.

El gesto no quedó ahí. Con el paso del tiempo, Mario Bezares buscó devolver el dinero al artista como agradecimiento por haber superado aquella difícil etapa. Sin embargo, la respuesta de Lupillo Rivera fue aún más reveladora: “Me dice ‘no, no, no’, mejor eso hazlo con otras personas que lo necesitan”, recordó Bezares, cerrando la anécdota con un poderoso mensaje de solidaridad y cadena de favores.

La confesión generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios han destacado tanto la humildad y gratitud de Bezares al compartir la historia, como el gesto desinteresado de Lupillo Rivera.

Seguir leyendo: