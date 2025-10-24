Lupillo Rivera asegura que su relación con Belinda fue un imán para otras famosas

El ‘Toro del Corrido’, Lupillo Rivera, una figura consolidada no solo en la música, sino también en la televisión, se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública.

Esta vez, la razón no es un nuevo disco ni su participación en un reality show, sino el lanzamiento de su libro biográfico, donde aborda pasajes íntimos de su vida, incluyendo el polémico romance que asegura tuvo con la cantante y actriz Belinda.

En una reciente entrevista con la periodista María Luisa Valdés Doria, de Multimedios, Lupillo confirmó una de las afirmaciones más comentadas de su libro: que después de su relación con Belinda, varias mujeres se sintieron más interesadas en él.

Dicho romance, que en el pasado generó incluso un conflicto legal con la intérprete de “Cactus”, parece haber sido un punto de inflexión en la vida personal del cantante.

Al ser cuestionado directamente con la pregunta: “¿Después de haber andado con Belinda las mujeres te empezaron a buscar?”, la respuesta del músico fue afirmativa. “Sí, dije eso en el libro, ¿verdad?”, comenzó Lupillo, para luego añadir:

“Gracias a Dios, no sé… yo creo que cuando andas con un tipo de mujer, ese mismo tipo de mujeres de afuera te ven y ya te empiezan a seguir. Belinda era cantante y actriz, y sí me tocó la suerte de conocer otras cantantes y actrices que no voy a nombrar porque pues… tampoco las nombré”.

El hermetismo sobre la identidad de estas mujeres es una constante que Rivera se ha empeñado en mantener. Aclaró que, a pesar de que incluso le sugirieron revelar solo las iniciales de las famosas, se negó rotundamente a dar cualquier pista. “Querían que dijera las iniciales (…) muy conocidas, cercanas, no sé”, declaró, dejando claro que su intención no es crear más polémica de la necesaria.

Un libro con dos versiones

Otro dato relevante que surgió de la misma conversación es la existencia de dos versiones de su libro biográfico. Mientras el contenido escrito permanece idéntico, Lupillo reveló que la edición que se comercializará en México tendrá una notable diferencia: la omisión de varias fotografías de sus exparejas y de sus hijos. La decisión, según el artista, busca prevenir “más inconvenientes”, priorizando la privacidad y la paz familiar.

