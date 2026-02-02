Demócratas listos para recuperar el Congreso: Suzan DelBene, presidenta del DCCC, explica estrategia

Los demócratas se dicen listos para ganar las elecciones intermedias en 2026, luego de triunfos clave en procesos de 2025 y otros que han ocurrido desde entonces, además de cerrar las recaudaciones del año pasado con $115 millones de dólares.

La congresista Suzan DelBene explica parte de la estrategia de los demócratas. Ella no solamente representa al Distrito 01 del estado de Washington, sino también preside el DCCC, el comité del demócrata del Congreso que se encarga de las campañas electorales.

“La evaluación para 2026 considera lo que sucedió en noviembre de 2025, ya que hubo una gran competencia”, enfatizó sobre cómo sus colegas de partido se impusieron en estados como Virginia y Nueva Jersey.

Sin embargo, DelBene afirma que, debido a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump, los demócratas lograron posiciones importantes desde ese año, lo que envía un mensaje de confianza para el partido en las intermedias de noviembre de este año.

“Como hemos visto desde noviembre de 2024, los demócratas han estado con una ventaja de aproximadamente 13 puntos sobre los republicanos en elecciones especiales en todo el país, ya sean contiendas especiales para el Congreso, legisladores estatales, cortes supremas estatales o gobernadores”, defendió. “. Los demócratas llevan la delantera, y esto se debe a que la gente está viendo lo que ha sucedido con las políticas de esta administración, de los republicanos en el Congreso, y esto los está impactando directamente. Por eso la gente busca a quienes los defiendan”.

DelBene reconoce que su partido se quedó corto en 2024 para controlar la Cámara, pero destaca que 14 demócratas ganaron en distritos que ganó el presidente Trump, lo que marca una nueva tendencia política.

“Tuvimos 14 demócratas que ganaron en escaños donde también ganó Donald Trump en 2024, así que ese es realmente el aprendizaje que ha sido importante de cara a 2026, el poder de tener excelentes candidatos que hablan sobre los temas que importan, que son auténticos e independientes”, expuso. “Esas son las personas que ganan en estos distritos clave. Y lo tenemos en cuenta al reclutar a los mejores candidatos para 2026”.

Los distritos claves

Este año, los demócratas se enfocarán 39 distritos que buscan recuperar y 24 de los cuales son altamente competitivos. La estrategia es enfocar esfuerzos en tales territorios, también llamados ‘distritos morados’ o claves.

“Tenemos dos categorías importantes de distritos. Primero, tenemos los distritos que debemos defender. Me refiero a los distritos morados de todo el país, los lugares donde se decidirá la mayoría. Necesitamos tres escaños más para recuperar la mayoría, pero primero debemos conservar los escaños importantes que tenemos hoy”, expuso. “Tenemos 24 personas a quienes consideramos nuestros líderes. Se trata de congresistas demócratas en distritos difíciles de todo el país”.

Entre los congresistas que mencionó en la lista están Vicente González (Texas), Gabe Vásquez (Nuevo México) y Nellie Poe (Nueva Jersey).

“Necesitamos asegurarnos de que sean reelectos y que estén haciendo un buen trabajo. La razón por la que ganaron es porque son fuertes representantes de la comunidad y estamos hablando directamente con los votantes sobre temas importantes”, expuso.

En los otros 39 distritos se están impulsado nuevos políticos o algunos con historial destacada en sus regiones.

“Solo necesitamos tres distritos para recuperar la mayoría”, agregó DelBene. “Lugares como el sur de Texas, Texas 15 y Bobby Pulido. Lugares como el sur de Arizona, donde Joe Mendoza se postula contra Juan Ciscomani. Es una candidata increíble. Tenemos una gran oportunidad de conseguir un escaño allí. Así que, si analizamos estos escaños en todo el país”.

El voto latino y los temas importantes

DelBene destacó la importancia del voto latino en 2026, agregando que no debería “darse por sentado”, que los candidatos deben “ganarse”.

“El voto latino es crucial. No es algo que se pueda dar por sentado; cada voto debe ganarse, pero es crucial, porque tenemos distritos donde el voto latino tendrá una influencia importante en quiénes son elegidos, y la asequibilidad es un tema prioritario en la inmigración y la reforma migratoria”, expuso. “Esto es cierto en todo el país, pero también es absolutamente cierto en las comunidades latinas, y la gente quiere representantes que los defiendan”.

Los temas que abordarán en campaña son asequibilidad, el costo de vida, de vivienda, del seguro médico, el cuidado infantil.

“El presidente prometió a la gente que reduciría los costos desde el primer día, y esa ha sido una gran promesa incumplida. La gente ha visto cómo sus políticas sobre aranceles y recortes a la atención médica han afectado a familias de todo el país, y los precios están subiendo”, acusó. “Y cuando la gente tiene dificultades para comprar comida, un lugar donde vivir y atención médica, ese es el problema principal que uno esperaría que vieran al revisar su bolsillo. Cada vez es más difícil sobrevivir y mantener a su familia. Eso es lo que la gente está votando”.

Reconoció que el tema migratorio también será esencial en el debate público de las campañas electorales, debido al impacto en poblaciones latinas, pero también por violaciones de autoridades migratorias a los derechos civiles de estadounidenses y las muertes de Renee Good y Alex Pretti.

“Trump dijo que perseguiría a los peores de los peores. Esto no es lo que hemos visto en todo el país. En todo el país, vemos agentes de ICE con mascarillas, sin siquiera identificarse, deteniendo a personas sin el debido proceso. Niños, ancianos… violentos”, expresó. “Lo que hemos visto en Minnesota, la violencia allí… Ha sido horrible en todo el país. Esto no es en absoluto lo que la gente votó, incluso quienes votaron porque querían ver cambios en la política migratoria”.

DelBene pidió a los votantes asegurarse de participar en el proceso electoral, que es cuando su voz es más escuchada.

“La manera de que la gente escuche su voz es participando activamente. Entiendan los problemas. Alcen la voz, vean quién se postula en su distrito e interactúen, pero asegúrense de votar por la prioridad”, expuso. “Por eso, nos hemos involucrado desde el principio. Tenemos un programa llamado ‘Nuestro Poder, Nuestro País’, donde hemos invertido desde el principio para asegurarnos de interactuar con las comunidades en general y las comunidades de color, en todo el país”.