ICE en centros de votación: republicanos cuestionan intentos de prohibir su presencia

Un grupo de legisladores republicanos ha reavivado el debate sobre la presencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de votación y distritos electorales. Sus declaraciones llegan después de que el presidente Donald Trump hablara públicamente sobre “nacionalizar” la supervisión de las elecciones.

El exasesor Steve Bannon respaldó la idea y propuso desplegar agentes migratorios, e incluso tropas militares, en lugares de votación. En la misma línea, algunos republicanos han defendido que la presencia de autoridades migratorias podría reforzar el cumplimiento de la ley electoral.

En entrevista con CNBC, el representante Jason Smith cuestionó por qué debería prohibirse la presencia de agentes migratorios en centros de votación. “Si los indocumentados no deben votar, no tiene sentido impedir la presencia de autoridades”, sostuvo. También afirmó que vetar patrullajes en distritos electorales “carece de lógica”.

Por su parte, el senador Mike Lee planteó en redes sociales que, si los no ciudadanos no votan, no debería haber preocupación por la cercanía de agentes migratorios a los centros de votación.

Obstáculos legales y control estatal de elecciones

La propuesta enfrenta barreras jurídicas. La Constitución de EE.UU. otorga a los estados la administración de los procesos electorales, y la ley federal limita el uso de fuerzas militares en contextos electorales. Además, varios estados restringen la presencia de personas armadas cerca de los centros de votación para evitar intimidación a votantes.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune rechazó en su momento el llamado del presidente Trump para que el Partido Republicano tome el control y “nacionalice” los procesos electorales en al menos 15 estados, al considerar que la propuesta que va contra la ley.

Especialistas en derecho electoral señalan que cualquier despliegue de fuerzas federales en lugares de votación podría ser impugnado en tribunales si se interpreta como disuasorio para la participación ciudadana.

