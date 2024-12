Encuentran pierna humana en costa del Condado de Los Ángeles

Una pierna humana fue encontrada la madrugada de este miércoles en el área de Palos Verdes Estates días después de la desaparición de dos pescadores frente a las costas del Condado de Los Ángeles, según informó Los Ángeles Daily News.

Al parecer, la extremidad humana fue encontrada en Bluff Cove Trail, cerca de la cuadra 800 de Paseo Del Mar, sin que se ubicaran otras partes del cuerpo, según dijo a Los Ángeles Daily News el capitán Aaron Belda, del Departamento de Policía de Palos Verdes Estates.

Las autoridades mencionaron que todavía no estaba claro si la pierna pertenecía a alguno de los dos hombres que desaparecieron esta semana en el área y cuya embarcación fue localizada volcada en una zona rocosa este martes 24 de diciembre a menos de dos millas de distancia.

Sigue leyendo: Guardia Costera intercepta barco con 21 inmigrantes en California

“No descartamos nada, pero eso no se ha determinado en este momento. No se ha efectuado ninguna identificación y no tenemos ninguna información que respalde la idea de que estén relacionados”, expresó el capitán.

Este miércoles, las autoridades anunciaron la suspensión de las labores de búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en esta zona del Condado de Los Ángeles.

Los pescadores fueron identificados únicamente como dos hombres de unos 50 años, que no regresaron a la costa después de partir el lunes a bordo de una pequeña embarcación desde Cabrillo Beach, y se esperaba que estuvieran de regreso alrededor de la medianoche de aquel día.

Sigue leyendo: Milagro: Niño de 13 años sobrevive a naufragio en California

Se informó que las labores de búsqueda comenzaron el martes, día en que se encontró la embarcación volcada en la costa.

De acuerdo con varios testigos que vieron la embarcación, dijeron que el bote tenía agujeros y había algunos objetos esparcidos en el lugar, entre ellos unos chalecos salvavidas.

La búsqueda se redujo debido a las difíciles condiciones del clima, situación que representaba un peligro para los equipos de socorro.

Sigue leyendo: Suspenden búsqueda de joven nadador en el Condado de Orange

La tarde de este miércoles, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que se había suspendido la búsqueda de los dos pescadores, mencionando que no había señales de peligro.

Los equipos de rescate efectuaron la búsqueda desde aeronaves como a bordo de embarcaciones para intentar localizar a los dos hombres, pero los socorristas no encontraron evidencias de que los pescadores pudieran estar vivos.

Sigue leyendo:

· Buscan a una persona desaparecida tras un posible ataque de tiburón en California

· Guardia Costera de los Estados Unidos traslada en helicóptero a niña de 3 años de crucero a un hospital

· Una docena de migrantes es rescatada por la Guardia Costera frente a las costas del Condado de Orange