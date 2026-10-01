Helicóptero médico se estrella en California y deja dos muertos, dos heridos y un desaparecido

Los equipos de rescate buscaban la mañana de este jueves a una persona desaparecida después de que un helicóptero médico se estrelló en el mar frente a la isla Catalina, en el sur de California.

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) informó que, aproximadamente a las 7:50 p.m. de este miércoles, se desplegaron helicópteros y equipos de buzos tras los reportes del percance de la aeronave, en la que viajaban cinco personas.

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) dijo que dos personas fallecieron en el percance, dos pasajeros más tuvieron que ser hospitalizados en condición estable, mientras que una quinta persona continuaba sin ser localizada.

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Los primeros informes reportaban que en el helicóptero accidentado únicamente viajaban tres personas.

Por la mañana de este jueves, en una actualización informativa, la USCG mencionó que los servicios de emergencia mantuvieron durante la noche las labores de búsqueda del quinto pasajero, sin tener éxito.

La capitana de la USCG, Stacey Crecy, dijo que las condiciones meteorológicas eran favorables, lo que permitía continuar con el operativo de búsqueda y rescate durante este jueves.

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Crecy añadió que se cree que en el helicóptero se transportaba a alguna persona fuera de la isla Catalina para llevarla a recibir tratamiento médico en tierras continentales, posiblemente al condado de San Diego.

El percance aéreo se mantiene bajo investigación por parte de agentes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

Se informó que el helicóptero que tuvo el accidente era un Eurocopter EC 135 P2, sin proporcionar datos adicionales.

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El LACoFD dijo que no estaba completamente claro cuál era el plan de vuelo del helicóptero, que pertenecía a la flota de Reach Air Medical Services.

Datos en aplicaciones de seguimiento de vuelos mostraron que un helicóptero de Reach Air Medical Services despegó de Oceanside, en el condado de San Diego, a las 6:40 p.m., y aterrizó en la isla Catalina a las 7:04 p.m. de este miércoles.

“Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha y rezo por todos los que iban a bordo“, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, en una publicación en las redes sociales, aproximadamente una hora después de que se reportó el percance del helicóptero.

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Representantes de Reach Air Medical Center dijeron que tenían conocimiento del accidente de una de sus aeronaves, pero no podían proporcionar información adicional.

“Nuestra principal preocupación es el bienestar de los implicados“, dijo un portavoz de la empresa en un comunicado.

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