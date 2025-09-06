Raúl de Molina sale en defensa de Christian Nodal: “Lo están acabando innecesariamente”

El presentador de televisión Raúl de Molina no quita el dedo del renglón y se mantiene firme en su postura a favor del cantante Christian Nodal. Y es que en la más reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca” abordó el tenso trato que la prensa ha tenido con el famoso y su esposa Ángela Aguilar.

“Y los siguen matando en las redes”, comentó el cubano mientras se hacía mención de la cuarta edición anual de “Creadores de Hoy, Líderes del Mañana”, organizada por la revista Líderes Mexicanos y en la que cuya aparición bastó para generar una ola de opiniones negativas en su contra.

“Me da una pena con con este muchacho que tiene una carrera increíble. Que ha luchado por esto, que tiene una voz increíble, que es el mejor cantante casi de la musica grupera que existe“, añadió el comunicador.

Raúl de Molina reiteró que es momento de que el público deje atrás la polémica: “Lo están acabando innecesariamente en las redes sociales. Ya todo eso pasó, lo de Cazzu y todo eso. No lo deben de tratar así“, evidenció.

Incluso, la estrella de Univision hizo mención de una posible campaña de desprestigio en su contra: “No sé quién está detrás de todo esto. Si son gente que lo quieren hacer para coger seguidores, no sé”, lamentó.

La más reciente aparición pública de Christian Nodal y Ángela Aguilar se dio durante la gala que reunió a los 300 mexicanos más influyentes del momento. Sin embargo, la pareja se limitó a cumplir con sus compromisos laborales, pues tras la interpretación de Ángela decidieron retirarse sin conceder comentarios a la prensa.

