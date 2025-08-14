Raúl de Molina se pronuncia contra el hate hacia Nodal y Ángela Aguilar

El mundo del espectáculo no perdona, y menos cuando se trata de relaciones amorosas que terminan bajo los reflectores. Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido blanco de críticas y memes tras su controversial separación de Cazzu, pero ahora encuentran un aliado en Raúl de Molina, quien en El Gordo y la Flaca defendió a ambos artistas y cuestionó el cruel impacto de las redes sociales.

Con su estilo directo, el presentador cubano-estadounidense no dudó en expresar su cariño por el cantante: “Una persona que yo tanto quiero, que tiene una de las mejores carreras en la música grupera, pero señores, después de que se casó con Ángela Aguilar, le ha ido de peor en peor, y no lo digo yo, lo dice la gente”.

Raúl lamentó cómo la vida personal de Nodal ha afectado su imagen y carrera, recordando sus inicios como un joven talentoso, cercano a su familia y líder indiscutible de la música regional mexicana. “Le afectó lo de Cazzu y casarse con Ángela Aguilar”, afirmó, sugiriendo que los escándalos amorosos lo han desviado del éxito que antes tenía.

La entrevista que lo cambió todo

Tanya Charry, también presente en el programa, recordó la polémica entrevista de Nodal con Adela Michi, donde el intérprete de ‘Botella tras botella’ admitió que su ruptura con Cazzu fue un terremoto mediático.

Las declaraciones revivieron los rumores sobre una posible infidelidad con Ángela, algo que ambos han negado, pero que las redes sociales no perdonan.

Pero si hay alguien que ha cargado con el peso del hate en línea, es Ángela Aguilar. Raúl de Molina no se quedó callado: “Lo que le están haciendo a Ángela en Instagram y TikTok es una cosa horrible, que no se merece”.

Desde acusaciones de “rompehogares” hasta comentarios sobre su carrera, la hija de Pepe Aguilar ha sido víctima de una ola de crueldad digital que, según el presentador, es injusta y desproporcionada.

Lo cierto es que Nodal y Ángela Aguilar están en el ojo del huracán. Mientras él intenta recuperar su lugar en la música, ella enfrenta el desafío de seguir su legado artístico bajo la sombra del escándalo. Raúl de Molina, con su crítica constructiva, dejó claro que ambos merecen una oportunidad para rectificar y crecer lejos del juicio público.

