Raúl de Molina revela la dieta que sigue tras quitarse la grasa de la barriga

El presentador cubano Raúl de Molina, de 66 años, se sinceró con sus compañeros de ‘El Gordo y La Flaca’ sobre los cuidados que está siguiendo para mantenerse en forma tras la operación a la que se sometió y que consistió en retirarse 15 libras de grasa de la barriga.

En una conversación que tuvo con Carlitos, el Productor, Rauli, como también se le conoce, aseguró que los médicos a cargo de sus cuidados le dieron buenas noticias sobre la herida que tiene y que lo ha forzado a cargar como una especie de bolso.

“La verdad es que me va de maravilla. Tengo la herida abierta, hoy volví al doctor. El doctor estaba impresionado, tengo el 60 o el 70% de la herida cerrada. La máquina que me saca el líquido de la herida me la van a quitar a final de semana y cree que para finales, mediados de agosto, la herida se me cierra. Gracias a Dios me dio buenas noticias”, dijo ilusionado el presentador.

Además de hablar de su herida, Raúl de Molina también dio detalles de los cuidados alimenticios que está siguiendo, al asegurar que no se sometió a una dieta estricta, sino que simplemente está cuidando lo que come.

“No estoy haciendo dieta, la verdad, pero estoy comiendo bien. Yo como salmón dos veces por semana, vegetales sin sal. El sábado que fue el único día que salí a comer me comí un sandwich de pollo. Por la mañana me como un yogurt con blue berries y pedazos de piña, que te hacen desinflamar, y almendras, que te bajan la presión”, continuó el presentador.

Al final de su intervención detalló que está contento con su intervención y con todo lo que ha logrado en términos generales.

“De verdad que estoy feliz que me va bien, estoy haciendo lo que me dijo el doctor”, concluyó.

