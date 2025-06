Raúl de Molina se arrepiente y da marcha atrás a sus planes de retirarse de la televisión

El presentador cubano Raúl de Molina, también conocido como ‘El Gordo’ y quien lleva un mes alejado de ‘El Gordo y La Flaca’ por una cirugía a la que se sometió, cambió en días recientes su idea acerca de sus planes de retiro.

A pesar de que en los últimos años ha compartido con sus seguidores que muere por colgar el micrófono, sus prioridades cambiaron a raíz de su hospitalización y a que lleva ya un rato sin salir a la calle.

“Cuando decía en el show: ‘Ya me quiero retirar, quiero estar en mi casa’. Esto es lo peor del mundo. No puedo estar en mi casa”, detalló Raúl sobre lo mal que la está pasando con el encierro y con el aislamiento provocado por su proceso de recuperación.

En la misma conversación detalló que en estos momentos no tiene ganas de encender la televisión, pues no está de ánimos para ver noticias relacionadas a la guerra.

“No puedo ver un programa de televisión más, no quiero saber más de la guerra de Irán, no quiero ver nada más”, continuó Rauli.

Si bien sigue contemplando el retiro como una posibilidad a futuro, el fiel compañero de Lili Estefan espera concretarlo con un plan de acción en mano, el cual incluya pasar los menos días encerrado en casa.

“Sí, me quiero retirar, pero si me doy una vuelta por 100 días, pero en mi casa, no. Me estoy volviendo loco aquí todos los días”, señaló el también paparazzo.

Aunque suele bromear con el tipo de relación que lleva con Millie y con Mía, Raúl de Molina solo ha tenido palabras de agradecimiento para su esposa y su hijas, pues gracias a ella su rehabilitación ha sido menos compleja de lo que ya lo es.

