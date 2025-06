Raúl de Molina reaparece tras ausentarse de ‘El Gordo y La Flaca’: “Tuve una complicación”

El presentador cubano Raúl de Molina, de 66 años, finalmente reapareció en video tras pasar tres semanas alejado de ‘El Gordo y La Flaca’, y más de un mes de las redes sociales, y lo hizo con un mensaje de felicitación para Millie, su esposa, quien este sábado cumplió 65 años.

“Hoy mi espectacular esposa @cubapalm cumple 65 años y quiero compartir con el mundo lo que la quiero. Feliz cumpleaños @cubapalm”, escribió ‘El Gordo’ en la descripción de su video.

Además de desearle lo mejor al amor de su vida en su día, Rauli, como también se le conoce, también se dio tiempo para hablar sobre los motivos por los que estuvo alejado del universo virtual y de su show de televisión por tantos días,

En su material compartió que se sometió a una operación, la cual presentó algunas complicaciones, tal y como ya se venía rumoreando.

“Señores, la razón por la que no me han visto en ‘El Gordo y La Flaca’, es porque estoy en mi casa recuperándome de una cirugía que tuve en la barriga y todo esto se los van a enseñar en ‘El Gordo y La Flaca’ este lunes. Tuve una pequeña complicación después, pero el lunes va a salir todo en ‘El Gordo y La Flaca”, detalló.

Aunque se esperaba que ya este lunes estuviera de vuelta en el programa, Raúl de Molina dejó entrever que aún deberá esperar un tiempo para retomar sus actividades diarias.

“Yo espero poderlos ver en el programa dentro de muy pronto”, dijo Raúl de Molina, quien no le puso fecha a su retorno a pantalla.

Durante su recuperación ha contado con el apoyo incondicional de Millie, a quien define como la mejor enfermera que pudo tener, por lo que la llenó de elogios y de palabras de amor.

“La quiero y la amo. Se ha portado de maravilla conmigo. Ha sido la mejor enfermera del mundo. He tenido que ir varias veces la hospital, me están cuidando la herida. Estoy en la casa recuperándome”, contó Raúl.

Su reaparición provocó una lluvia de reacciones en sus seguidores y en sus amigos famosos, quienes morían por oír de su viva voz todo por lo que estaba atravesando en el plano personal.

“Te extrañamos mucho, Rauli. Nos vemos el lunes”, le escribió Clarissa Molina, “Gordo get well soon!!!! 💪🏼💪🏼 “, le dijo Rodner Figueroa, “Pronta recuperación”, le deseó Niño Prodigio.

