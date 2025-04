Raúl de Molina reacciona al arresto de William Levy

El arresto de William Levy no solo cayó como un balde de agua fría para sus fanáticos, pues varias personalidades del mundo del entretenimiento no dudaron en expresar su desconcierto ante la situación que lo hizo pasar la noche en prisión. Tal fue el caso de Raúl De Molina, quien al presentar la noticia lanzó un mensaje con el que le brindó su apoyo.

Fue durante la más reciente transmisión del programa que el cubano comparte con Lili Estefan que se brindaron algunos detalles sobre la detención del actor, espacio que sirvió para que el presentador se dijera consternado ante los hechos.

“Lo quiero como un hermano, me da pena lo que está pasando él“, declaró Raúl de Molina ante las cámaras del show de espectáculos.

Asimismo, se pronunció sobre la gravedad del motivo que habría llevado al galán de telenovelas a parar tras las rejas, afirmando que debió tratarse de un disturbio que escaló hasta ese punto: “Para la corte esto no es una cosa seria porque le han puesto una fianza de $500, que es una cosa mínima“, añadió durante el segmento.

William Levy rompe el silencio sobre su arresto

No pasó mucho tiempo antes de que el propio William aprovechara la presencia de la prensa durante su salida del reclusorio para esclarecer los hechos y contar su versión de la historia. Es así como desestimó la teoría de que su detención fue resultado de una agresión física a personal del restaurante en el que se encontraba.

“No, no, bueno, hay cámaras“, dijo para después descartar que el incidente se hubiera originado por no querer pagar la cuenta: “No, no, cómo creen”, sentenció. No obstante, indicó que por cuestiones del proceso legal, no brindará más declaraciones sobre ello.

