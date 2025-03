Raúl de Molina habla sobre el futuro de “El Gordo y la Flaca” y la posibilidad de su final

Por más de 27 años, “El Gordo y la Flaca” ha sido un referente en el mundo del entretenimiento hispano, manteniéndose como uno de los programas más vistos de Univision.

Sin embargo, con tanto tiempo en pantalla, la pregunta sobre cuánto más durará es inevitable. Recientemente, Raúl de Molina abordó el tema y dejó abierta la posibilidad de que en algún momento el show llegue a su fin.

Durante una conversación con su colega Clarissa Molina en su canal de YouTube, el presentador compartió su perspectiva sobre el futuro del programa, señalando que, aunque goza de gran éxito, nada es eterno. “Yo creo que va a haber un último día de ‘El gordo y la flaca‘, ¿tú sabes algo? Llevamos 27 años, algún día tiene que terminar, pero le va bien, el show gana mucho dinero, no sé”, comentó con naturalidad.

El comentario del conductor ha generado conversación entre los seguidores del programa, quienes han seguido de cerca cada rumor sobre su posible cancelación. A lo largo de los años, han surgido especulaciones sobre el final del show, pero hasta ahora se ha mantenido como una pieza clave en la programación de Univision.

Lili Estefan, su compañera de conducción desde el inicio, también ha hablado sobre este tema. En una entrevista con People en Español, mencionó que los rumores sobre la cancelación han sido constantes, pero la realidad es que el programa sigue siendo rentable y con gran audiencia.

“A nivel personal fue un reto muy grande para nosotros dos. Lo comentamos a cada rato, que jamás pensamos pasar tantos años juntos. ¿Cuántas veces tú has escuchado ‘se cancela El gordo y la flaca’? Ya es como un chiste con el programa, que el día que pase de todas maneras me voy a vestir y me voy a ir al programa porque no me lo voy a creer”, expresó.

“Univision nunca había tenido un programa de espectáculos que pegara de esta manera (…) Y mira, 27 años después nos miramos y decimos: ¡Dios mío!”, agregó Estefan.

Por ahora, “El Gordo y la Flaca” continúa en pantalla, aunque sus propios conductores reconocen que el futuro siempre es incierto en la televisión.

