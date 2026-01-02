Mensaje de Raúl de Molina sobre inmigrantes es interrumpido en plena transmisión de CBS

El nombre del presentador Raúl de Molina ha tomado relevancia en redes sociales durante las últimas horas luego de viralizarse el tenso momento que vivió en plena transmisión especial de Año Nuevo del canal CBS. ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Aquí te lo contamos!

Fue durante los minutos previos al inicio del 2026 que la estrella de “El Gordo y la Flaca” se unió al programa especial que la cadena de televisión organizó en Times Square. En su intervención, el famoso aprovechó para compartir sus deseos en este año nuevo, teniendo como foco principal a la comunidad latina.

“Espero que las cosas mejoren para la comunidad latina, sobre todo para los migrantes en 2026, pero lo más importante…“, se escucha decir a Raúl de Molina en plena transmisión del show.

Sin embargo, la emotiva reflexión sobre esperanza y unión en favor de la comunidad latina se vio interrumpida por un corte abrupto a comerciales que quedó documentado en redes sociales y desató la molestia de diversos internautas.

“Raúl de Molina fue censurado por CBS cuando se le preguntó sobre su deseo para el 2026, pues habló en favor de los latinos y la comunidad de inmigrantes (…) Muchos espectadores que lo estábamos viendo lo notamos al instante y en el momento exacto. Esperemos q esto no le ocasione su despido de la televisora o del programa por que ya en este país no hay libertad de expresión“, sentenció la periodista digital Chamonic, quien compartió el clip desde su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, el público externó su molestia ante la situación y tachó este acto como un ataque a la libertad de expresión del conductor de origen cubano.

“Que horror, solo por apoyar a nuestra comunidad”, “Más gente como él necesita hablar”, “Bravo Raúl, ¿dónde quedo la libertad de expresión?”, “Que feo, uno es libre de expresar su pensar” y “No se vale que hagan eso, él nos representa”, son algunas de las reacciones que se generaron en la red.

A pesar del revuelo que se generó con la noticia, el presentador Raúl de Molina y su equipo de trabajo se mantienen con bajo perfil y sin emitir declaraciones al respecto.

