María Celeste defiende a Raúl de Molina tras ser interrumpido por hablar de los inmigrantes

La periodista María Celeste Arrarás se sumó a las voces que se han solidarizado con Raúl de Molina, luego de que la intervención del famoso presentador fuera interrumpida por la cadena CBS y sacada del aire cuando estaba dando un mensaje de apoyo a la comunidad migrante durante los festejos de Año Nuevo.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, la reconocida comunicadora lamentó lo sucedido con su excolega de Univision, a quien no se le permitió hacer escuchar su voz con miras al inicio del 2026.

“HAGAMOS ESTÁ DENUNCIA VIRAL‼️ Solidaria con mi querido amigo @rauldemolina y con nuestra comunidad hispana. #boycottCBS”, se lee en el mensaje con el que María Celeste Arrarás acompañó su video.

En su material se le ve a ella en primer plano y alzando la voz en pro de la libertad de expresión y de los derechos de los migrantes.

“Realmente es indignante lo que ocurrió el 31 de diciembre, la noche de despedida del año en Times Square, en Nueva York, y que ahora se está dando a conocer”, inició diciendo María Celeste.

A continuación ahondó en detalles sobre lo que se vivió al aire cuando Rauli, como también se le conoce, aprovechó las cámaras de CBS para dar un mensaje de apoyo de los migrantes, el cual fue interrumpido de forma abrupta.

“Raúl de Molina estaba presentando su programa de fin de año para la cadena Univision cuando los presentadores de la cadena CBS, que también estaban allí transmitiendo en vivo, lo invitan a que participe brevemente de su transmisión y le preguntan que qué deseaba para el año 2026. Raúl empezó a contestar que él pedía justicia para los inmigrantes latinos. No lo dejaron terminar la oración, lo cortaron a la mitad y se fueron a comerciales”, continuó la comunicadora.

En su mismo mensaje hizo un llamado, a título personal, a boicotear a CBS por coartar la libertad de expresión de quienes piensan distinto.

“Yo, a nivel personal, estoy boicoteando a CBS”, dijo la extitular de ‘Primer Impacto’ antes de concluir su video.

La postura de María Celeste se llenó de inmediato de corazones rojos y de palabras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes no solo la respaldaron a ella, sino también a Raúl de Molina.

