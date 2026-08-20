En “El Gordo y la Flaca”, Roberto Hernández conmovió a Lili Estefan con su romántico mensaje

Roberto Hernández es parte del programa “El Gordo y la Flaca”. El compañero de Raúl de Molina y Lili Estefan recordó junto a los conductores su boda en Grecia. Hernández se casó en el año 2018 con Danella Urbay.

En el programa de Univision conversaron sobre la publicación que este hizo en sus redes sociales, en donde le dedicaba estas románticas palabras que le llegaron directamente al corazón a Lili Estefan: “El día que muchos dirían que te juré amor eterno, lo cierto es que mi corazón te juró amor eterno al mes de conocer tu alma llena de luz. Desde ese día sentí que serías la mujer que amaría y protegería hasta la eternidad y más allá”.

Conversando con Roberto, recordó que su boda fue en el año 2018, que se llevó a cabo en Santorini, Grecia. Y que todo el evento fue muy al estilo de Cristiano Ronaldo, en donde básicamente no contaron con la presencia de amigos ni allegados. Fue todo muy privado.

En el show no logró leer exactamente lo que había escrito en Instagram, como bien te compartimos al inicio de esta nota, pero sí logró parafrasear algunas de sus ideas más próximas. Y por eso dijo: “Muchas personas pensaron que ese día te juré amor eterno, pero en realidad te juré amor eterno al mes de conocerte”.

El público televidente ha reaccionado a las palabras del conductor con comentarios como este en IG: “Qué hermoso, qué maravilla escuchar a un hombre y en estos tiempos expresarse así; es una afortunada. Dios bendiga sus vidas y su hogar”.

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