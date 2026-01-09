Fernando Carrillo confronta a Lili Estefan en plena entrevista tras sentirse traicionado

El actor venezolano Fernando Carrillo, quien se ha convertido en uno de los principales defensores de Nicolás Maduro, vivió momentos de mucha tensión con Lili Estefan en una entrevista que otorgó a ‘El Gordo y La Flaca’ para hablar de la situación que se vive en Venezuela tras la captura del presidente de aquel país.

En la plática, en la que también estuvo Raúl de Molina, el hoy empresario se lanzó en contra de Lili, luego de que esta le diera la espalda y lo dejara de seguir en sus redes sociales por no compartir la misma postura política, a pesar de que él la consideraba como una amiga.

“Los saludo a ustedes dos, a quienes siempre he querido muchísimo, pero que no sé si son amigos o examigos. Creo que Lili sí. La verdad es que tengo que estar dolido con ustedes. Debo estar dolido porque Lili me dejó se seguir, que eso no fue nada más dejarme de seguir ella, ella llamó a dejar de seguirme con esa acción”, inició diciendo Fernando Carrillo en la entrevista.

Los señalamientos directos del actor no pasaron desapercibidos para Lili, quien aprovechó el momento para aclarar lo que en realidad había pasado entre ellos y las razones por las que optó por dejarlo de seguir.

“Yo solamente dejé de seguirte por respeto a millones de venezolanos que la estaban pasando muy mal y tú estabas con tu teléfono por todos lados diciendo: ‘Esto es una maravilla. Aquí está todo perfecto’. Millones de venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de la dictadura, Fernando, y tú lo sabes. Tú como actor has utilizado tu imagen para promover al gobierno, ¿cómo no te voy a dejar de seguir?.Tengo el mismo amor por ti, pero no te puedo seguir por respeto al pueblo venezolano”, le respondió.

Los comentarios de la presentadora cubana se produjeron después de que Fernando Carrillo la acusara abiertamente de ejercer la dictadura comunicacional en su contra y de haber traicionado la amistad que algún día existió entre ellos.

“Dictadura comunicacional la que le han aplicado a Fernando Carrillo en los últimos 20 años, pero estamos construyendo una industria y ya me van a ver en nuevas series, en nuevos proyectos porque lo que me han aplicado a mí, inclusive tú Lili, es horrible, es una traición a la amistad que yo pensé que teníamos”, señaló el actor visiblemente molesto, quien dejó en claro que él ya tampoco sigue a la presentadora caribeña.

En otro fragmento de la conversación, que duró cerca de 20 minutos, el galán de las telenovelas defendió su postura en torno a Nicolás Maduro, a Venezuela, al chavismo y a Delcy Rodriguez, a quien en una entrevista anterior la definió como el gran amor de su vida.

“Si hubiese ganado María Corina, estaría gobernando ella y no la mujer más inteligente del país”, dijo Fernando Carrillo en alusión a Delcy Rodríguez.

En la recta final de la conversación, el actor de ‘Rosalinda’ llamó a los venezolanos en el exilio a volver a Venezuela, pues ya no tenían el pretexto de Nicolás Maduro seguía en el poder, lo que desató un nuevo encontronazo con Lili.

“Es hora de volver, ya no está Maduro, ya no deberían justificarse. Vénganse a trabajar por Venezuela, como lo hago yo, como lo hace la gran mayoría de los venezolanos. Vuelvan”, invitó el actor a aquellos que dejaron el país en tiempos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

