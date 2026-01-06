Fernando Carrillo tuvo un romance con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela

El actor venezolano Fernando Carrillo, quien en sus tiempos fue todo un galán de telenovela, ha desatado tremenda polémica por la postura que adoptó tras la captura de Nicolás Maduro, luego de que saliera en defensa del líder venezolano.

“Es una gran sorpresa, es un shock y es tristísimo que se viole y se violentara el espacio de un país con una invasión aérea de 150 aeronaves, donde hirieron a cientos de personas de ambas partes: opositores y chavistas.Estoy a favor de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos. Nadie tiene que estar dictaminándole nada a nadie. Ya Dios se encargará de esto”, señaló Carrillo en una entrevista con la televisión argentina.

Además de haber dado de qué hablar por ello, Fernando también lo hizo por los comentarios que ha hecho sobre Delcy Rodríguez, la mano derecha de Maduro y quien tomó el poder de la nación sudamericana tras su arresto.

El exgalán de Thalía en la ficción reveló, en una entrevista que tuvo con Chilevisión, detalles del supuesto romance que mantuvo con Delcy Rodriguez en el pasado.

“La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí, nunca en la vida”, inició contando Carrillo.

A continuación detalló que estuvieron cerca de tres años juntos, por lo que no tuvo más que palabras de elogio hacia la actual presidenta de Venezuela, a quien, incluso, definió como el amor de su vida.

“Tres años (estuvimos juntos), la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, a su patria y a sus amigos”, dijo convencido Carrillo en la conversación que tuvo con la televisión chilena y ante la cual se sinceró sobre uno de sus secretos mejor guardados.

Sus declaraciones, como otras que ha dado, causaron tremendo revuelo en las redes sociales, pues no han faltado los que lo han defendido, pero también aquellos que lo han señalado por hablar bien del régimen de Maduro y del chavismo.

Sigue leyendo: