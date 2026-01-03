Ricardo Montaner clama por la paz en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

El reconocido cantante Ricardo Montaner se pronunció este sábado, a través de su cuenta de Instagram, sobre la tensa situación que se vive en Venezuela tras los hechos ocurridos en Caracas y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En su mensaje, el artista, conocido por su profunda fe cristiana, elevó una plegaria por su país natal: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine, y que tu amor y misericordia guíen el futuro de todos los que te aman. Amén, amén”.

Acompañó su publicación con los hashtags #Venezuela y #venezuelalibre.

Ricardo Montaner en sus historias de Instagram.

Crédito: Cortesía.

Su publicación se produce en medio de un contexto de gran incertidumbre. Los hechos comenzaron en la madrugada con explosiones y sobrevuelos de helicópteros en Caracas, eventos que fueron rápidamente compartidos por ciudadanos en plataformas digitales.

Posteriormente, se conoció el anuncio del expresidente de EE.UU. Donald Trump confirmando una operación militar que resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro, quien enfrentará cargos por narcoterrorismo en cortes estadounidenses.

Montaner, además de su carrera musical, es ampliamente reconocido por sus convicciones religiosas. Con este mensaje, el cantante se une a la preocupación colectiva, poniendo en primer plano un deseo de paz y un futuro guiado por la fe para todos los venezolanos.

Aunque el cantante nació en la Argentina, Venezuela fue el país que eligió para establecerse y formar su familia.

