Ricardo Montaner dedica conmovedor mensaje a su hija Evaluna

Siempre dispuesto a mostrarse vulnerable y expresar su sentir, Ricardo Montaner protagonizó una conmovedora publicación en la que reflexionó sobre su relación padre-hija con Evaluna, quien terminó convirtiéndose en el blanco de halagos por el cantante. ¡Te contamos los detalles!

Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de temas como “Tan enamorados” y “Déjame Llorar” rememoró la llegada de la joven a su vida, así como la inspiración detrás de su nombre.

“Evaluna siempre se llamó Evaluna. Marlene eligió ese nombre inspirada en el libro de Isabel Allende (…) Lo que jamás imaginamos fue que ella, y toda ella, superaría la grandilocuencia y la magia de su propio nombre“, comenzó el famoso su mensaje.

En sus líneas, Ricardo Montaner afirmó que el lazo que mantiene con su hija está basado en “absoluta admiración y devoción mutua”. Y estas dos cualidades han sido multiplicadas desde hace un par de años, cuando la joven lo convirtió en abuelo; primero de la pequeña Índigo y, tiempo después, de Amaranto.

“Hoy, la Evaluna que tengo no solo me da esa misma sensación todopoderosa de la presencia de Dios en ella y en mí cuando me abraza, sino que también me ha dado unas nietas, a través de las cuales también veo a la Evaluna que subía confiada a las ramas del mango, abrazada a mi amor protector como de superhéroe“, complementó el reconocido compositor.

A la par de su post, Montaner colocó algunas fotografías que dan una mirada a los primeros años de vida de Evaluna y los mágicos momentos que ha vivido junto a su padre durante su crecimiento.

Sin embargo, la cantante no fue la única que se convirtió en el blanco de halagos por parte del artista, pues su yerno Camilo también recibió unas palabras de cariño en las que evidenció el gran vínculo que han formado a través de los años.

“Si tuviera que elegir, te elegiría a ti de nuevo Cami. Veo la forma en que miras a mi hija y la manera considerada con la que la acompañas en todo, veo tu talento inmenso y veo a tus amorosos padres mirarte con ojos aguados cada vez que subes al escenario y cada vez que luces a tu familia con orgullo y felicidad (…) Si tuviera que elegir, los elegiría a ambos, tal cuales son“, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Ricardo Montaner expresó lo que piensa sobre la renovación de votos de Camilo y Evaluna

• Ricardo Montaner habría sido estafado con la casa que compró en República Dominicana

• Ricardo Montaner denuncia que vandalizaron su casa y exhibe a los responsables