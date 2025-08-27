Ricardo Montaner dedica romántico mensaje a su esposa por sus 36 años de matrimonio

El cantante Ricardo Montaner y su esposa, la productora Marlene Rodríguez se encuentran de manteles largos debido su aniversario de matrimonio número 36. Por esta razón, fue por medio de una cátedra de romanticismo y despliegue de emociones que el músico le dedicó un cariñoso mensaje a la madre de sus hijos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Me va a extrañar” hizo mención de esta fecha especial con algunas publicaciones mediante las que dejó claro que su manera de festejar es viajando.

En esta ocasión, los padres de Evaluna, Ricky y Alejandro Montaner eligieron Samaná, República Dominicana como su primera parada en su aventura. De acuerdo con su primer post, la parejita tomó ventaja del calor y disfrutó de un chapuzón en la alberca y la playa.

Mientras que en un segundo carrusel de imágenes, en esta ocasión inmortalizadas desde las Bahamas, Ricardo Montaner expresó su felicidad por casi cuatro décadas junto a Marlene Rodríguez con un emotivo mensaje.

“Son 36, de puro amor. Aprendiendo de ti todos los días. #26deagosto Escapados a #Bahamas”, escribió el compositor para acompañar el la conmovedora publicación.

Por su parte, Marlene Rodríguez tampoco se quedó atrás y para honrar su tiempo junto al artista multipremiado dio un vistazo a los momentos más especiales en su historia de amor: viajes, fiestas y hasta compromisos laborales.

“Vivir contigo es el mejor plan. La respuesta es ‘sí’ siempre. Cada vez que me preguntes si me quiero casar contigo, SÍ”, así inicia la descripción de su post. “Qué bonito es caminar la vida contigo. Te escojo siempre Montaner. Qué privilegio. Te amo más que tú a mí”, añadió.

El intercambio de ‘cariñitos’ culminó con la respuesta de Ricardo Montaner: “Hasta de mi inspiración te adueñaste… Feliz 36 amada mía”, dijo junto a un emoji de corazón.

Seguir leyendo:

• Ricardo Montaner dedica conmovedor mensaje a su hija Evaluna

• Ricardo Montaner expresó lo que piensa sobre la renovación de votos de Camilo y Evaluna

• Ricardo Montaner habría sido estafado con la casa que compró en República Dominicana