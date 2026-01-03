Nicolás Maduro ya aterrizó en Nueva York a 12 horas de su captura

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este sábado a Nueva York, apenas doce horas después de su captura en Caracas, tras una operación militar de Estados Unidos que ha generado polémica global y una profunda crisis diplomática.

El Boeing 757 que trasladó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, aterrizó este sábado por la tarde en el aeropuerto internacional Stewart, ubicado al norte de la ciudad de Nueva York. Decenas de agentes federales, entre ellos del FBI y la DEA, ingresaron al avión para tomar custodia de ambos.

De acuerdo con los diferentes reportes que se fueron generando al momento, fuerzas especiales de Estados Unidos realizaron un operativo en la madrugada de este sábado en Caracas que culminó con la captura de Maduro y su pareja. El allanamiento se llevó a cabo en su residencia dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, en la capital venezolana, en medio de explosiones y ruido de aeronaves en la zona.

Tras su detención, fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima, atracado en aguas internacionales, y desde allí volaron a territorio estadounidense con la intención de que enfrenten cargos en una corte federal en Nueva York.

Una vez en Nueva York, las autoridades federales tienen previsto trasladar a Maduro al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia mientras se prepara su comparecencia ante un juez federal, según la cadena CNN. Aún no se ha confirmado la fecha exacta de la audiencia inicial, pero se espera que ocurra en los próximos días.

Las autoridades confirmaron que las medidas de seguridad son extremadamente estrictas y que se coordinará el traslado desde el aeropuerto hasta el centro de detención bajo fuerte protección.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, declaró que tanto Maduro como Flores enfrentarán “toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses” por su presunta implicación en una conspiración criminal internacional que afectó a ese país.

