Vicepresidenta de Venezuela critica operación militar de Estados Unidos y exige liberación de Nicolás Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodriguez, criticó la operación militar del gobierno del presidente Donald Trump y exigió la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a territorio estadounidense.

“El gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales”, dijo Rodríguez. “En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores”.

Tras reconocer que se sabía de una posible operación estadounidense en territorio venezolano, Rodríguez exigió a la Administración Trump la liberación de Maduro y de su esposa.

“Desde este exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro”, dijo en un mensaje a su nación en compañía de mandos militares.

El mensaje de Rodríguez destaca debido a que la Administración Trump afirmó que la vicepresidenta aceptó cooperar en la transición de gobierno en Venezuela, además de que EE.UU. controlaría el gobierno en ese país.

“Vamos a dirigir el país hasta que podamos implementar una transición segura, adecuada y prudente. No queremos que entre otra figura y que vuelva a formarse la misma situación que se mantuvo durante tantos años”, afirmó Trump este sábado. “Vamos a dirigir el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente, y debe ser prudente porque eso define lo que buscamos”.