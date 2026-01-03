Marco Rubio tras ataque en Venezuela: “El mensaje aquí debería ser para el mundo… no jueguen con este presidente”

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las acciones militares de Estadps Unidos en Venezuela y la detención del mandatario Nicolás Maduro, envían un mensaje también al mundo sobre la determinación del presidente Donald Trump.

“Ya saben, [Maduro] tiene otros problemas entre manos, pero creo que el presidente no busca peleas. Generalmente no quiere llevarse bien con todos”, afirmó en conferencia de prensa. “Hablaremos y nos reuniremos con cualquiera, pero no jueguen con juegos. No jueguen con este presidente en el cargo, porque no va a salir bien. Así que espero que sepan, ya saben, supongo que esa lección se aprendió anoche y esperamos que sea instructiva”.

Rubio fue parte de la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Donald Trump sobre la operación militar en Venezuela y la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentarán cargos de narcoterrorismo en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

El secretario indicó que Maduro fue acusado en 2020 de narcotráfico y que para EE.UU. era un fugitivo, por quien se ofrecían $50 millones de dólares.

“Es un fugitivo de la justicia estadounidense con una recompensa de $50 millones de dólares, que supongo que nos ahorramos”, dijo Rubio. “Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto. Recibió múltiples ofertas muy generosas, y en lugar de eso, optó por actuar como un descontrolado, por jugar, y el resultado es lo que vimos esta noche”.

Cuestionado sobre el papel del Congreso para autorizar una acción, Rubio descartó que fuera necesario, aunque varios congresistas, incluidos republicanos, han cuestionado la operación militar.

“Tenemos un presidente, el 47 presidente de Estados Unidos, que no es un jugador. Cuando dice que va a hacer algo, cuando dice que va a abordar un problema, lo dice en serio. Actúa”, dijo Rubio. “Creo que la gente debe entender que este no es un presidente que solo habla, escribe cartas y da conferencias de prensa. Y, ya saben, si dice que va en serio, lo dice en serio, y esto representaba una amenaza directa para el interés nacional, para Estados Unidos, y el presidente lo abordó”.

El Congreso dejado a un lado

El presidente Trump fue cuestionado sobre si informó al Congreso de la acción militar, pero dejó a Rubio que respondiera al respecto, quien señaló que “no era necesario”, ya que argumentó que se trató de una detención judicial, siguiendo una orden del Departamento de Justicia.

“No es el tipo de misión que se puede llamar a la gente y decir: ‘Oigan, podemos hacerlo en los próximos 15 días’, sino que es principalmente una función policial. Recuerden, en esencia, se trataba del arresto de dos fugitivos acusados ​​de la justicia estadounidense”, expuso Rubio. “Ahora bien, esto tiene implicaciones políticas más amplias, pero simplemente no es el tipo de misión que se puede notificar con antelación porque pone en peligro la misión”.

Trump agregó que tampoco se notificó al Congreso porque podría haber dado a conocer la información del operativo.

“Si pudiera añadir algo, el Congreso tiende a filtrar información”, aseguró Trump. “El Congreso tiene filtraciones, y no queremos filtradores”.