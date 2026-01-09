Carolina Tejera revela que le gustaría que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU.

La actriz venezolana Carolina Tejera, a quien hace no mucho vimos en ‘Los 50’ y en ’Top Chef VIP’, se sinceró durante la visita que hizo a ‘La Mesa Caliente’ sobre la situación que vive su país natal tras la captura de Nicolás Maduro.

Mientras algunas voces han cuestionado la forma en que Estados Unidos actuó para sacar a Maduro y al chavismo del poder, otras tantas, como la de Carolina, aplaudieron las acciones encabezadas por el presidente Donald Trump.

Le gustaría ver a Venezuela como parte de Estados Unidos

Durante su intervención, que está dando muchísimo de qué hablar, la actriz de ‘Gata Salvaje’ hizo saber sus deseos de que Venezuela se convierta en el estado número 51 de la Unión Americana.

“El venezolano es tanto lo que tiene que cambiar psicológicamente, su educación, su manera de pensar, que yo preferiría ser el estado número 51 porque necesitamos una fuerza. La Armada de Venezuela no existe, olvídense de la Policía, lo que tenemos es una cueva de malandros por todos lados, gente con sed de matar y de vengarnos”, soltó Carolina al aire.

Aplaudió la intervención encabezada por Donald Trump

Poco antes de ese comentario la bella actriz salió en defensa de todo lo hecho por Donald Trump en la última semana, luego de que decidiera tomar el control de Venezuela tras la detención de Maduro.

“Yo quiero que se entienda que nuestro país siempre ha estado secuestrado en los últimos 26 años. Es muy positivo entender que, lamentablemente, hay gente que va a estar de acuerdo, hay gente que no va a estar de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha hecho Donald Trump. Nadie nos va a quitar la gran alegría que sentimos todos los venezolanos porque yo hace muchísimo tiempo siempre dije que la libertad venía de afuera y que no venía de adentro, imposible”, señaló Carolina Tejera, quien no cree a ningún venezolano capaz de devolverle la alegría a su país.

Criticó a quienes han alzado la voz en pro del chavismo

En otro fragmento de su intervención se lanzó en contra de las figuras públicas de todo el mundo que han aprovechado para salir en defensa de Nicolás Maduro, lo cual le parece lamentable.

“Lamentablemente hay comunistas, socialistas de todo tipo de profesiones, señores. No solamente son los artistas, hay comunistas millonarios. Esto se trata de la mente, y, sobretodo, el corazón. ¿Un corazón negro con quién se va a ir, con lo bueno o con lo malo? Se va a distinguir y se va a relacionar con la basura, lamentablemente, como lo dice Donald Trump. La basura hay que despojarla y sacarla. Nosotros tenemos que pensar en una nueva Venezuela y es demasiado difícil con la Guardia que no es Guardia, la Policía que no es Policía, todo es un disfraz total, todos son unos malandros”, continuó la histrión.

Apoya el control total de Estados Unidos

Tras su testimonio las presentadoras del show de Telemundo cuestionaron a Carolina Tejera sobre si le gustaría que Estados Unidos controle a partir de ahora todo lo que suceda en el país sudamericano y su respuesta fue positiva.

“Yo prefiero que tengamos un tremendo gobernador y que apoyemos. El occidente necesita superarse, necesita recuperarse y eso que no estamos hablando, ni siquiera, de la Guerra Santa porque ese es el problema que tiene este país y que lo tienen a nivel global. Nosotros necesitamos orden, disciplina y ley, cosa que no hay en ninguno de nuestros países hispanos. Estamos bombardeados. No aflojen venezolanos, tenemos la alegría, no aflojen”, concluyó Carolina Tejera antes de ser interrumpida por Verónica Bastos y poco antes de desvivirse de nuevo en elogios hacia Donald Trump, a quien definió como un gran político.

Sigue leyendo:

Donald Trump confirma que Sean ‘Diddy’ Combs le pidió un indulto presidencial

Periodista que lloró tras la captura de Maduro se quiebra de nuevo en ‘Despierta América’

Fernando Carrillo tuvo un romance con Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela

Crisis en Venezuela impide a Leonardo DiCaprio asistir a importante evento en California