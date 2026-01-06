Periodista que lloró tras la captura de Maduro se quiebra de nuevo en ‘Despierta América’

La captura del líder venezolano Nicolás Maduro nos ha obsequiado diversos momentos y uno de ellos tiene que ver con la reacción que tuvo la periodista venezolana Elyangélica González, de Noticias Univision, quien no pudo contener el llanto en cuanto se enteró de la caída del máximo representante del chavismo en la actualidad.

“En estos momentos el cuerpo me tiembla por lo que está pasando… No sé qué decir”, alcanzó a mencionar la periodista, quien acto seguido se quebró ante las cámaras, mientras su compañero buscaba calmarla tomándola de la mano.

La reacción que tuvo se regó como pólvora en las redes sociales, lo que llevó a ‘Despierta América’, el morning show de la cadena, a tenerla como invitada para conocer sus impresiones sobre lo sucedido la madrugada del pasado sábado y de nuevo se quebró ante las cámaras.

“Yo sueño una Venezuela libre. Yo sueño caminar por las calles de mi país y ver a mi gente otra vez feliz. Nosotros no somos gente feliz. Yo quiero dejar de llorar. De verdad, yo no quiero que esto me afecte tanto”, dijo Elyangélica, mientras era arropada por Karla Martínez, Raúl González y compañía.

Sus palabras, y sus buenos deseos hacia el pueblo venezolano, tocó el corazón de los presentadores, en especial el de Raúl González, quien también nació en Venezuela y entiende a la perfección su sentir.

“Que volvamos a pisar las calles sin ningún problema. Definitivamente lo que estamos buscando todos, al final, es la esencia de de la vida, es la paz, es la libertad, es la dignidad de una ciudadanía y de un pueblo que ha estado oprimido durante años. Sin medicina, sin comida, es lo que buscamos”, soltó Raúl.

Su intervención volvió a tocar el corazón de su invitada, quien espera que pronto sus hijas puedan volver al país que las vio nacer y al que no han podido volver en casi una década.

“Yo quiero que mis hijas caminen otra vez por esas calles donde nacieron, que no han podido ver desde hace 9 años, pero que caminen viendo El Ávila, la montaña hermosa que tenemos”, dijo la reconocida periodista antes de que volviera a ser arropada por sus compañeros de cadena.

