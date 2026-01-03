Periodista de Univision quiebra en llanto al aire tras anunciar la captura de Nicolás Maduro 

La madrugada del sábado 3 de enero diversos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y uno de esos medios fue Univision, cadena que ha dado puntual seguimiento a lo sucedido en Venezuela en las últimas horas.

Por medio de un video, retomado por el programa ‘Despierta América’, fue que pudimos revivir la reacción que tuvo la periodista venezolana Elyangélica González, quien fue una de las encargadas de informar a la audiencia sobre la detención del líder venezolano.

En el video, con duración de unos cuantos minutos, se aprecia a una Elyangélica muy conmovida por el suceso que le tocó reportar y compartir con la comunidad hispana, pero en especial con los venezolanos en el exilio.

“En estos momentos el cuerpo me tiembla por lo que está pasando… No sé qué decir”, alcanzó a mencionar la periodista, quien acto seguido se quebró ante las cámaras, mientras su compañero buscaba calmarla tomándola de la mano.

Si bien no pudo continuar hablando, su compañero tomó la batuta y habló por ella y a nombre de la comunidad venezolana.

“Quería que Elyangélica, como todos los venezolanos que nos acompañan acá, tuvieran esa reacción”, dijo su compañero en el set, quien le dio todo su apoyo en este momento de tantas emociones.

La reacción de Elyangélica, quien mostró su lado más humano en pleno ‘Noticiero Univision’, se viralizó de inmediato y recibió palabras de apoyo de quienes tuvieron oportunidad de escuchar su reporte.

