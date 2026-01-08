Donald Trump confirma que Sean ‘Diddy’ Combs le pidió un indulto presidencial

Sean ‘Diddy’ Combs habría solicitado un indulto presidencial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero todo indica que esa posibilidad está lejos de concretarse. De acuerdo con un informe exclusivo publicado por The New York Times el jueves 8 de enero, el mandatario aseguró que no tiene intención de intervenir a favor del productor musical, actualmente encarcelado.

Según el medio, Trump confirmó que Combs le pidió formalmente el perdón presidencial mediante una carta. “Me pidió un indulto”, declaró el presidente, de 79 años, a los periodistas del Times, aunque evitó mostrar el documento cuando fue consultado al respecto. La Casa Blanca ratificó posteriormente a la revista People que los comentarios atribuidos a Trump eran correctos.

El portavoz de Sean Combs declinó hacer declaraciones sobre el tema, según informó la revista. El fundador de Bad Boy Records, de 56 años, fue declarado culpable en julio de dos cargos relacionados con prostitución y, en octubre, sentenciado a 50 meses de prisión tras un juicio federal de alto perfil en Nueva York. Previamente, había sido absuelto de acusaciones más graves como tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado.

¿Posibilidad de indulto?

Esta no es la primera vez que surge públicamente la posibilidad de un indulto. En mayo de 2025, durante una conferencia de prensa citada por ABC News, Trump fue consultado sobre si consideraría perdonar a Combs.

En ese momento respondió que no había hablado con él en años y que evaluaría los hechos “si creo que alguien fue maltratado”, independientemente de afinidades personales.

Trump también reconoció que mantuvo una relación cercana con Combs en el pasado, llegando a describirlo como “muy amigo” y recordando apariciones conjuntas en eventos desde finales de los años 90.

Sin embargo, afirmó que el vínculo se deterioró cuando decidió postularse a la presidencia en 2016, alegando que Combs hizo comentarios hostiles en su contra durante ese período.

Actualmente, Sean ‘Diddy’ Combs deberá cumplir aproximadamente tres años más de prisión, tras recibir crédito por el tiempo ya cumplido.

De acuerdo con los registros de la Oficina Federal de Prisiones consultados, su fecha estimada de liberación está fijada para el 25 de mayo de 2028. Por ahora, y según las propias palabras del presidente, un indulto presidencial no parece estar en el horizonte.

