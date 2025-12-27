Abogados de Sean “Diddy” Combs solicitan su liberación inmediata

El equipo legal de Sean “Diddy” Combs presentó una solicitud formal ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de EE. UU. en Manhattan para exigir su liberación inmediata o una reducción sustancial de su condena.

El recurso llega después de que el artista fuera sentenciado a más de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución.

En el documento presentado el pasado martes por la noche, los abogados argumentan que la sentencia impuesta por el juez federal Arun Subramanian fue “excesiva” y estuvo influenciada injustamente por cargos de los que Combs fue absuelto.

El rapero, de 56 años, cumple actualmente su pena en una prisión federal de Nueva Jersey, con una fecha de liberación programada para mayo de 2028.

La defensa del rapero sostiene que el juez Subramanian actuó como un “decimotercer jurado” al considerar pruebas vinculadas a las acusaciones de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, delitos de los que Combs fue declarado inocente en julio.

Según los abogados, la pena de 50 meses supera con creces los estándares para casos de prostitución sin coerción, donde las sentencias suelen ser inferiores a los 15 meses.

“El veredicto del jurado fue invalidado por conclusiones judiciales que calificaron la conducta de Combs como coercitiva y explotadora, elevando la pena a niveles sin precedentes en casos similares”, señalaron en la apelación.

Durante la sentencia original, el juez Subramanian destacó testimonios de exnovias, incluidas Casandra “Cassie” Ventura, quienes relataron abusos físicos y psicológicos durante los encuentros denominados “noches de hotel”. El magistrado afirmó en su momento que Combs utilizó su poder para maltratar a las mujeres, justificando así una condena más severa.

Ahora, el tribunal de apelaciones deberá evaluar si el tratamiento recibido por el músico fue injusto, mientras Combs permanece bajo custodia a la espera de una resolución que podría cambiar el rumbo de su situación legal.

