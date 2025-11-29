Sean ‘Diddy’ Combs organiza una cena de Acción de Gracias para mil reclusos en prisión

Mientras cumple su condena en la Institución Correccional Federal (FCI) de Fort Dix en Nueva Jersey, Sean ‘Diddy’ Combs ayudó a organizar y financió una cena de ‘Acción de Gracias’ para mil reclusos que cumplen su condena en dicho centro.

Según la información divulgada por TMZ, la celebración, que tuvo lugar el jueves, fue un esfuerzo colaborativo en el que Diddy, en conjunto con un grupo llamado Bankroll Bosses, recolectó alimentos del economato de la prisión, dedicó dos días completos a su preparación y distribuyó las comidas en todas las celdas del penal.

El menú, aunque preparado en condiciones precarias, incluyó pavo asado con guarnición, puré de papas, maíz y postre.

De acuerdo al medio de comunicación, la logística no fue sencilla. Ante la falta de materiales de cocina adecuados, los organizadores tuvieron que improvisar, utilizando incluso tarros de identificación para cortar los alimentos, ya que no tenían acceso a microondas ni estufas.

“Para mí, el Día de Acción de Gracias se trata de asegurar que otros coman”, declaró Diddy a través de su representante. “Todos extrañamos a nuestra familia. La gente se deprime durante las fiestas. Solo queríamos reunirnos como familia y hacer nuestras propias cosas”.

Situación legal del productor

El gesto contrasta con la situación legal del productor. En octubre, Combs fue trasladado a Fort Dix para cumplir una condena de 50 meses, después de ser declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Además de la pena de prisión, se le ordenó pagar una multa de $500,000 y cumplir cinco años de libertad supervisada. Su equipo legal actualmente impugna tanto la condena de julio como la sentencia de cuatro años de prisión.

A pesar de las circunstancias, Diddy compartió una reflexión sobre su experiencia tras las rejas: “Hay muchas interpretaciones erróneas sobre la prisión. Hay una fuerte hermandad. Todos nos cuidamos unos a otros. Es algo positivo. Es como un pequeño hogar en un lugar oscuro”, reseñó TMZ.

