Abogado se disculpa con Emilio Estefan tras implicarlo en el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs

El productor cubano Emilio Estefan ha tenido un 2025 muy movidito por algunos señalamientos que han existido en su contra, pero de los que ha salido bien librado.

Uno de esos señalamientos tuvo que ver con su supuesta influencia en el nombramiento de Lina Luaces como Miss Cuba, pero esa fue la menor de las acusaciones, pues también se le vinculó con Sean ‘Diddy’ Combs y sus escandalosas fiestas.

La supuesta relación de Emilio Estefan con ‘Diddy’ salió a relucir, en abril del 2025, luego de que el portal TMZ diera a conocer detalles de una demanda civil que interpuso el abogado Travis Walker, quien señaló que la mansión de Emilio y Gloria Estefan en Star Island fue sede de una de las fiestas que solía hacer ‘Diddy’ y que involucraban tráfico humano y abuso sexual.

La forma a la tan ligera con la que el litigante acusó a los Estefan tuvo una respuesta inmediata por parte de estos, quienes se desmarcaron de todo tipo de relación con las fiestas del terror, incluso las mismas autoridades desestimaron las acusaciones en su contra.

“La demanda presentada contra Emilio Estefan, Jr. ha sido desestimada en su totalidad. La Corte no solo rechazó la demanda enmendada, sino que también sancionó al abogado del demandante, al considerar que las acusaciones eran frívolas y carecían de fundamento”, publicó el equipo de Emilio Estefan en su momento.

El abogado se disculpa con los Estefan

Meses después de ese comunicado, el abogado Travis Walker reapareció por medio de un video y se disculpó con Emilio Estefan por las acusaciones que hizo en su momento y que afectaron la imagen de los Estefan.

“Estimado señor Estefan. Le escribo para ofrecerle mis más sinceras y absolutas disculpas por haber presentado una demanda en su contra y por las acusaciones que realicé en esa acción legal. Como usted sabe, la demanda ha sido desestimada y el tribunal ha sancionado mi comportamiento, determinando que mis reclamaciones sin mérito carecían de fundamento. Este resultado refleja lo que debí haber reconocido desde el principio: las acusaciones eran infundadas y nunca debí haberlas formulado”, se oye decir al abogado arrepentido de sus acciones.

A continuación reconoció el daño que su actuar pudo causarle a Emilio Estefan y a su entorno, por lo que reiteró que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.

“Lamento profundamente mi decisión de emprender acciones legales y reconozco que mis actos le causaron estrés innecesario, daños en su reputación y un perjuicio personal y profesional significativo.

Asumo plena responsabilidad por mi falta de criterio y por el daño que he ocasionado. Las sanciones impuestas por el tribunal son apropiadas y las acepto como consecuencia de mi conducta indebida. Sin embargo, más allá de cualquier resolución judicial quiero que sepa que siento un genuino arrepentimiento de mis acciones“, continuó.

Travis Walker finalizó su material comprometiéndose a retractarse públicamente de sus actos y a que una situación de estas características nunca más se volverá a presentar.

“No hay excusas para lo que hice, y comprendo que mi disculpa no puede deshacer el daño causado. Estoy comprometido a reconocer públicamente mi error y retractarme de cualquier declaración falsa que haya hecho. Le doy mi palabra que algo así no volverá a suceder. Entiendo que no pueda aceptar mis disculpas, pero considere importante reconocer mi falta y expresarle directamente mi sincero arrepentimiento. Con mis profundas disculpas. Travis Walker”, concluyó.

El video de Travis Walker fue compartido por él, pero también por Emilio Estefan en su cuenta de Instagram, en donde dio su postura ante la disculpa pública del hombre que lo puso en la mira.

“Este video nos recuerda que no podemos creer todo lo que leemos o escuchamos. En estos tiempos de internet y redes sociales, las noticias corren rápido y muchas veces no son ciertas. Nos corresponde, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, defender la verdad y exigirla. Es una pena”, publicó Emilio Estefan tras el daño que sufrió.

