Desestiman demanda contra Emilio Estefan tras ser vinculado al caso de Sean ‘Diddy’ Combs

El empresario musical Emilio Estefan dio a conocer, por medio de sus redes sociales, un extenso comunicado tras el fallo dado a conocer por un juez, luego de que lo vincularan con Sean ‘Diddy’ Combs, quien es acusado de diversos delitos.

“Ninguna de las pruebas que el abogado Walker ha presentado ante la Corte corrobora, ni una fracción, de las afirmaciones fácticas impugnadas por el Sr. Estefan, ni convencerían a un abogado prudente de que la narrativa que se le pide presentar ante la Corte es una creíble”, señalo el juez que atrajo el caso.

Por su parte, en su texto, Emilio Estefan detalló que la demanda que interpusieron en su contra no solo ya fue desestimada, sino que también ya se procedió en contra el abogado de la parte demandante.

“La demanda presentada contra Emilio Estefan, Jr. ha sido desestimada en su totalidad. La Corte no solo rechazó la demanda enmendada, sino que también sancionó al abogado del demandante, al considerar que las acusaciones eran frívolas y carecían de fundamento”, se lee al inicio del texto.

Demanda era por presunto mal uso de su casa en Star Island

En el mismo comunicado se señaló que las acusaciones realizadas no iban dirigidas a Emilio Estefan, sino a la propiedad que tuvo por años en Star Island y en la que era vecino de Sean ‘Diddy’ Combs.

“Es importante destacar que ninguna de esas acusaciones estaba dirigida realmente al Sr. Estefan. Los únicos supuestos ‘hechos’ en su contra eran que los Estefan, hace muchos años, fueron propietarios de una casa en Star Island, junto a la residencia de Sean ‘Diddy’ Combs. Se trataba de una propiedad en la que nunca residieron y que estaba ocupada por otros miembros de la familia”, reza el comunicado.

Señalaron que un túnel unía ambas propiedades

De acuerdo a la demanda presentada en contra de Estefan se señaló que entre ambas propiedades existía un túnel y que, por medio de él, hacían de las suyas.

“Los demandantes afirmaban que la casa contenía un túnel hacia la residencia de Combs, supuestamente utilizado para transportar al demandante, quien alegó haber sido posteriormente humillado por otras personas, pero no por Estefan. La Corte consideró estas afirmaciones como ‘objetivamente frívolas’ y ‘más allá de lo inverosímil’”, se lee en el texto.

Incurrieron en información falsa.

Otro punto que también fue desestimado tiene que ver con los señalamientos de los demandantes, en contra de Jay Z, Beyoncé y LeBron James, a quienes acusaron de participar en una fiesta ‘freak off’ en la casa de los Estefan, pero las afirmaciones resultaron falsas o imprecisas.

“Los demandantes afirmaron que Jay Z y Beyoncé asistieron a una fiesta ‘freak off’ en la propiedad, pero los registros públicos demuestran que ninguno de los dos se encontraba en Miami en ese momento. También afirmaron que LeBron James estuvo presente, pero los registros probaron que él estaba en Cleveland jugando baloncesto”, continúa el comunicado.

Los Estefan demandarán

El texto concluye señalando que los Estefan no se quedarán de brazos cruzados y llegarán hasta las últimas consecuencias.

“Los Estefan están tomando acciones legales para obtener una compensación total por los daños ocasionados por esta demanda infundada”, concluye el comunicado que promete dar mucho de qué hablar.

Sigue leyendo: