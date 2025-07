Emilio y Gloria Estefan celebran el triunfo de Lina Luaces en Miss Cuba 2025

La victoria de Lina Luaces en Miss Cuba 2025 continúa acumulando reacciones como la que tuvieron Emilio y Gloria Estefan, quienes están lo que siguen de orgullosos del gran triunfo de la hija de Lili Estefan y Lorenzo Luaces.

Por medio de sus redes sociales, Emilio Estefan compartió una fotografía en la que expresó su gran orgullo por lo mucho que ha crecido Lina y todo lo que ha conseguido a sus 22 años en el mundo de la moda.

“Te felicito por una noche inolvidable celebrando tu gran trabajo. Muy orgulloso de ti @linaluaces ❤️🙏Congratulations on an unforgettable night celebrating your great work. Very proud of you @linaluaces ❤️🙏”, se lee en las emotivas palabras que le dedicó su tío abuelo tras poner en lo más alto a Santiago de Cuba.

Además de Emilio, Gloria Estefan también tuvo un mensaje para su talentosa sobrina, quien en noviembre próximo representará a la isla en el certamen de Miss Universo en Tailandia.

“Estoy muy orgullosa de mi sobrina-nieta @linaluaces, ¡nuestra nueva #missuniversecuba2025! Desde darle la bienvenida al mundo hasta celebrar sus logros en la danza y verla crecer a través de los altibajos de la vida, ha sido un honor. ¡Felicidades, Linita! Tu esfuerzo incansable te ha llevado hasta este momento. ¡Nos llenarás de orgullo en Tailandia en el #missuniverse2025! ¡Te amamos infinitamente! ❤️❤️❤️❤️❤️” le escribió Gloria Estefan en compañía de una foto de su coronación.

Si bien Lina ha estado muy ocupada cumpliendo con sus compromisos como la nueva Miss Cuba, la joven se dio un espacio en su apretada agenda y le dedicó el mismo mensaje a ambos.

“Te amo”, escribió Lina en la zona de comentarios de las respectivas publicaciones de sus seres queridos.

Lina Luaces fue coronada como Miss Cuba la noche del martes en una gala que se llevó a cabo en la ciudad de Miami, en Florida, pues todas las participantes radican en Estados Unidos.

