Emily, sobrina de Lili Estefan, da la cara tras acusar a su novia de robo y agresión

La cantante Emily Estefan, quien es hija de Emilio y Gloria Estefan, rompió el silencio, luego de que acusara a su novia, Gemeny Hernández, de robo y de agresión tras un altercado que tuvieron en la casa que comparten en la ciudad de Miami.

Tras el incidente la pareja de Emily fue detenida, aunque horas después salió en libertad tras pagar una fianza de $3,000 dólares. Pese a su liberación, la joven deberá presentarse en un futuro ante la Corte para determinar su situación.

Poco antes de la liberación de Gemeny, Emily aseguró ante las autoridades, a través de Zoom, que nunca fue su intención que su pareja terminara tras las rejas por el altercado que tuvieron la noche del martes 28 de octubre.

“Yo no quería que se la llevaran arrestada, supliqué al detective y a los oficiales que no se la llevaran”, detalló Emily ante la jueza que atrajo el caso y quien le hizo saber que siempre que hay una denuncia de violencia doméstica se procede en la forma en que lo hicieron, con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima.

“Cuando llaman por un caso de violencia doméstica, hay que arrestar a alguien”, explicó la jueza ante las dudas de Emily.

A pesar de que se especuló que la joven cantante había interpuesto una orden de restricción en contra de su novia, Emily dejó en claro que eso nunca pasó por su cabeza.

“Yo no tengo miedo, no quiero ninguna orden en su contra y pido que sea liberada para que vuelve a casa”, dijo convencida la sobrina de Lili Estefan.

¿Por qué se produjo el arresto de Gemeny Hernández?

Su aseguramiento se produjo luego de que la hija de que Emily denunciara a Gemeny, durante una llamada al 911, por los delitos de robo y agresión.

A su arribo al lugar de los hechos las autoridades pusieron bajo custodia a Gemeny, quien fue señalada por los delitos de ‘agresión’ y ‘robo con agresión’, luego de que despojara a Emily de su teléfono celular durante el altercado que tuvieron.

“Como resultado del incidente, la víctima sufrió lesiones leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y rasguños en el lado derecho del cuello. La acusada fue llevada posteriormente a la Oficina de Investigación de Robos de la Brigada contra el Crimen para ser interrogada formalmente”, se lee en otro fragmento del informe.

La historia de amor de Emily Estefan y Gemeny Hernández surgió hace poco menos de una década, luego de que ambas confirmaran lo suyo durante un evento realizado en el Kennedy Center en 2017.

