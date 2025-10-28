Fabiola Guajardo expone a William Levy en declaraciones recientes: “No está padre lo que hace”
“Bajo un volcán” es la película que ViX+ estrenará próximamente; en dicha producción, Fabiola Guajardo compartió créditos junto a William Levy. La cinta los llevó no solo hasta España, sino a compartir muchas horas de trabajo.
La experiencia junto al actor, según Guajardo, fue divertida, pero esto no evitó que lo dejara en evidencia sobre algunos “inconvenientes” que vivieron junto al cubano debido a ciertas prácticas de este.
En entrevista con Mezcal TV, la actriz mexicana primero habló sobre la cinta: “Es una película que filmamos el año pasado. Ya la estrenamos en España; este año nos toca estrenarla en Estados Unidos y en México, y estoy muy contenta”.
“La filmé con William Levy, quien también es productor, y me toca hacer esta vez de una vulcanóloga. Hay un volcán que explota en Garachico, en Tenerife, entonces queremos desviar la lava para salvar a todo el pueblo”.
Su experiencia con William Levy es la que ahora da de qué hablar. Y es que al cubano, al parecer, se le pasó la mano.
“A William lo conocí en un casting en México, pero no habíamos trabajado juntos; es la primera vez que trabajo con él y te puedo decir que es un compañero excepcional, es caballeroso, es divertidísimo y es muy generoso con todos”.
Entonces agregó: “Lo que te puedo decir que no está tan ‘padre’ es que lleve comida, y comida, y comida, y comida al set, que obviamente nos tenía a todos en engorda. Obviamente es increíble, pero sí todos de que ‘¡William es mucha comida!’, siempre”.
