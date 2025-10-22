La Trevi: Sin filtros; Gloria presenta su docuserie y rompe el silencio sobre Sergio Andrade y Ana Dalay

Gloria Trevi, una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana, rompió el silencio sobre su relación con Sergio Andrade y otras figuras controvertidas de su vida, durante la presentación de su nueva docuserie La Trevi: Sin filtros.

En una conferencia emotiva, la cantante abordó temas como el perdón, el dolor por la pérdida de su hija Ana Dalay y el proceso de sanación personal que le ha permitido seguir adelante.

Al ser cuestionada sobre si había perdonado a Sergio Andrade, Trevi fue clara: “He perdonado a todos, pero por mí, porque el perdón es para uno mismo”, aseguró.

La cantante explicó que el perdón no implica justificar el daño recibido, sino liberarse del resentimiento para poder seguir adelante y vivir en paz. De esta forma, dejó claro que su perdón no significa permitir que se repitan situaciones dolorosas ni que olvide las injusticias del pasado.

Vínculo con Sergio Andrade y Mary Boquitas

Además, Trevi recordó su complicado vínculo con Andrade, al que definió no como una historia de amor, sino como una relación de manipulación y control. “Estaba privada de mi libertad”, expresó, revelando lo difícil que fue su situación bajo su influencia.

Sobre su reciente acercamiento con María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), también exintegrante del “Clan Trevi-Andrade”, Gloria destacó que su reconciliación no responde a una estrategia mediática, sino a un proceso de crecimiento emocional y empatía. A lo largo de la conferencia, la cantante se mostró reflexiva y enfatizó que el perdón ha sido parte fundamental de su evolución personal.

Trevi también abordó el acoso mediático que sufrió después de su absolución, especialmente por parte de figuras como Pati Chapoy y TV Azteca, a quienes mencionó por el daño que le causaron. Sin embargo, dejó claro que el perdón no la convierte en una persona débil, sino en alguien que ha aprendido a defenderse de quienes la lastiman.

El dolor por su hija Ana Dalay

Por último, la cantante no dejó de recordar a su hija Ana Dalay, fallecida en 2007, con quien siempre mantiene una conexión emocional. Con lágrimas en los ojos, Trevi compartió su dolor por la pérdida, pero también su gratitud por el tiempo que pudo disfrutar junto a ella.Gloria Trevi recibirá Premio Leyenda de la Herencia Hispana

La Trevi: Sin filtros está disponible en ViX, ofreciendo una mirada sin censura a la vida de una de las artistas más queridas y controvertidas de México.

