Gloria Trevi se suelta el cabello y luce cuerpazo en traje de baño a los 57 años

La cantante mexicana Gloria Trevi, de 57 años, aprovechó el calor del verano para sacar a relucir sus trajes de baño y demostrar que por ella no pasan los años.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su cuenta de Instagram, la famosa artista se dejó ver como hace mucho no lo hacía, al haber presumido su envidiable anatomía en un traje de baño de color blanco.

La artista acompañó sus instantáneas de una descripción muy particular, pues hizo alusión a uno de sus más grandes éxitos musicales, como es el caso del tema ‘Todos me Miran’.

“Y me solté el cabello… por segunda vez ahora me puse más buena y no fue Pa’ usted, ya yo sé que me mira y no se Pa’ que si ya tú vuelo se fue🥰 vámonos en barco 😂”, se lee en el texto con el que La Trevi acompañó su publicación.

En las tres postales que difundió, la reconocida intérprete modeló a borde de una embarcación para sus 5.7 millones de seguidores, quienes cayeron rendidos ante su belleza, seguridad y sensualidad.

Entre los comentarios que recibió está el de Maribel Guardia, quien a sus 66 años sabe muy bien lo que tiene y como consevarlo.

“Cada día más hermosa 😍. Espectacular”, le escribió Maribel Guardia, quien también pareciera tener pacto con la eterna juventud y así se lo hizo saber la cantante: “@maribelguardia Mira quien habla 🙈 gracias amiga ❤️”.

Al igual recibió comentarios de Tania Ruiz, de Laura Flores, de Liliana Lago, de Marco Antonio Solís, entre otras celebridades, quienes reconocieron su envidiable belleza y lo bien que le ha sentado el pasar de los años.

