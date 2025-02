Gloria Trevi celebra su cumpleaños número 57 sobre los escenarios

Gloria Trevi se encuentra de manteles largos debido a su cumpleaños número 57, y lo celebra con varios cambios a nivel profesional, incluyendo una gira y el próximo lanzamiento de su primer disco como artista independiente.

Fue hace tan solo unos días que la intérprete de temas como “Todos me miran” y “Esa hembra es mala” dio inicio a su primera gira luego de dejar de formar parte de la disquera Universal Music, donde colaboró por varios años.

“Es una decisión que tomé por como son los tiempos, estamos evolucionando en la música y en muchas cosas, fue siguiendo el ejemplo de artistas jóvenes y que son independientes. Así es mucho más fácil hacer una colaboración, porque no tengo que pedir permiso, no hay conflictos”, dijo la famosa en un encuentro con la prensa.

Al ser cuestionada sobre los retos que ha traído consigo esta decisión, Gloria Trevi afirmó que si bien fue una “movida peligrosa”, llegó en el momento perfecto, a solo unos años de alcanzar los 60.

“Estoy emocionadisima de poder cumplir 57 años, y de verdad me gusta decir que ya casi tengo 60, antes a las mujeres se les acababa la vida a los 30 años, ahora la vida empieza a los 50, es lo que yo siento y ha sido mi experiencia”, expresó dejando claro que para ella la edad es una bendición y no una ‘bomba de tiempo’.

Y aunque este 15 de enero, la artista multipremiada recibe miles de muestras de cariño por parte de sus fans, así como uno que otro obsequio de sus seres queridos, ella se prepara para darle una sorpresa al público que la ha seguido desde sus inicios: un nuevo material discográfico.

Es así como ‘La Trevi’ adelantó que será el próximo mes de abril cuando dará a conocer su primer disco como artista independiente.

“Lo importante es seguir haciendo música nueva, de repente sale una canción como Cueste lo que cueste y de verdad me encanta cómo la toma la gente. Es impresionante como las cosas en verdad te llegan, te preguntan ¿es difícil hacer un álbum? Para mí no, la inspiración me está llegando así… ¡pum!”, dijo para finalizar.

