Gloria Trevi recibe Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 y elogia a la comunidad latina

La cantante Gloria Trevi vivió momentos muy emotivos, la noche del jueves 4 de septiembre, luego de que fuera reconocida con el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 en una gala celebrada en el emblemático Warner Theather, ubicado en Washington D.C.

Gloria Trevi derrochó elegancia en la alfombra roja (Great Talent Entertainment/Cortesía) Credit: Great Talent Entertainment | Cortesía

La intérprete de ‘Vestida de Azúcar’ fue reconocida por su invaluable trayectoria, por su influencia cultural, pero también por su gran apoyo a diversas causas sociales en México, país del que es originaria.

Poco antes de recibir su reconocimiento, ‘La Trevi’, como también se le conoce, deleitó a los asistentes al lugar con un popurrí de algunos de sus más grandes éxitos. Interpretó pequeños fragmentos de ‘El Recuento de los Daños’, ‘Con los Ojos Cerrados’ y ‘No Querías Lastimarme’, causando la algarabía de los presentes en el histórico aforo.

Gloria Trevi se apoderó del escenario (Great Talent Entertainment/Cortesía) Credit: Great Talent Entertainment | Cortesía

Además de dar muchísimo de qué hablar por la interpretación de algunos de sus temas, la cantante también lo hizo por el mensaje que brindó tras aceptar el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025, en donde le dedicó unas sentidas palabra a la comunidad hispana.

“Gracias primero a Dios y de ahí la lista es tan larga… porque para empezar, este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños, por sus familias y por ellos mismos. Esa gente que, dondequiera que se encuentre, ama sus raíces y también el país donde levantan sus cabezas con dignidad y esfuerzo”, inició expresando la artista.

A continuación destacó los tiempos en los que recibió su reconocimiento, al asegurar que es cuando más unión y amor necesitamos como sociedad.

“Este reconocimiento toma más valor que nunca ahora, en un tiempo en el que se necesita más unión y amor. Este reconocimiento es para mí como un abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura”, concluyó ante la ovación de los presentes en el Warner Theater.

Gloria Trevi tras recibir su reconocimiento (Great Talent Entertainment/Cortesía) Credit: Mezcalent

Además de a Gloria Trevi, este año también se reconoció a Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro.

¿Dónde y cuándo ver los Premios de la Herencia Hispana 2025?

La ceremonia de los Premios de la Herencia Hispana se transmitirá, el próximo 26 de septiembre, a nivel nacional por PBS y PBS.org.

