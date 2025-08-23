Gloria Trevi recibirá Premio Leyenda de la Herencia Hispana

Gloria Trevi será reconocida con el prestigioso Premio Leyenda de la Herencia Hispana que otorga la Fundación Herencia Hispana (HHF, por sus siglas en inglés) cada año.

La cantante mexicana será reconocida por su destacada trayectoria artística, su influencia en la música latina y su compromiso con causas sociales en México y la comunidad latina.

El reconocimiento será entregado el próximo 4 de septiembre en una gala que se celebrará en Washington, donde también serán premiados otros artistas y figuras destacadas como Rauw Alejandro, Cheech Marín, la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

“Gloria Trevi no es solo un ícono musical, es una fuerza cultural cuya voz ha resonado a través de generaciones y fronteras. Su arte intrépido, sus giras de récord y su inquebrantable apoyo encarnan el espíritu de este reconocimiento”, dijo el presidente y director ejecutivo de la HHF, Antonio Tijerino, en un comunicado.

Este premio representa un homenaje a quienes han roto barreras generacionales y sociales, y Gloria Trevi encarna ese espíritu con su música atrevida y su activismo en defensa de los derechos de mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y niños en situación vulnerable.

Con más de 30 millones de álbumes vendidos a lo largo de más de tres décadas de carrera, Gloria Trevi es una de las artistas más influyentes de la escena latina. Fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina en 2018, y su música ha llegado a millones de personas que se sienten identificadas con sus letras y su fuerza.

En sus redes sociales, Gloria Trevi expresó su agradecimiento por el reconocimiento a su carrera artística y se lo dedicó a sus seguidores.

El Premio Leyenda de la Herencia Hispana es un reconocimiento que desde 1988 celebra los logros y la visión cultural de latinos destacados en Estados Unidos, siendo un evento respaldado por la Casa Blanca y diversas instituciones nacionales.

Seguir leyendo:

· Gloria Trevi, dueña y señora de sus canciones

· Gloria Trevi celebra su cumpleaños número 57 sobre los escenarios

· Gloria Trevi demandó a Karla de la Cuesta por uso no autorizado de su imagen