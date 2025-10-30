Arrestan a novia de Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, por robo y por agredirla

El miércoles 29 de octubre se dio a conocer en algunos medios de comunicación información relacionada al arresto de Gemeny Hernández, la pareja sentimental de Emily Estefan.

El aseguramiento de la joven se produjo la noche del pasado martes en la casa que comparten en la ciudad de Miami, luego de que la hija de Gloria y Emilio Estefan denunciara a Gemeny, durante una llamada al 911, por los delitos de robo y agresión.

A su arribo al lugar de los hechos las autoridades pusieron bajo custodia a Gemeny, quien es señalada por los delitos de ‘agresión’ y ‘robo con agresión’, luego de que despojara a Emily de su teléfono celular durante el altercado que tuvieron.

“La víctima presentó una declaración jurada en la que afirma que la acusada le arrebató el teléfono móvil de la mano y la golpeó con el. Se produjo un forcejeo por el teléfono, y la víctima logró recuperarlo”, se lee al inicio de la declaración jurada que hizo la cantante.

A pesar de que Emily logró recuperar su teléfono, en un segundo forcejeo lo volvió a perder, resultando con diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo.

“Como resultado del incidente, la víctima sufrió lesiones leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y rasguños en el lado derecho del cuello. La acusada fue llevada posteriormente a la Oficina de Investigación de Robos de la Brigada contra el Crimen para ser interrogada formalmente”, se lee en otro fragmento del informe.

Hasta el momento se desconoce qué pasará con Gemeny, quien continúa en espera de una resolución para saber qué pasará con ella y su caso.

La historia de amor de Emily Estefan y Gemeny Hernández surgió hace poco menos de una década, luego de que ambas confirmaran lo suyo durante un evento realizado en el Kennedy Center en 2017.

