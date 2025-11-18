Sean “Diddy” Combs investigado por nueva acusación de agresión sexual

Sean “Diddy” Combs está, de nuevo, en el ojo del huracán. El alguacil del condado de Los Ángeles confirmó que se está investigando una nueva denuncia de agresión sexual contra el rapero.

De acuerdo con la Associated Press, la acusación fue presentada recientemente y pertenece a un caso distinto a las múltiples investigaciones y demandas que enfrenta Combs desde hace meses.

Esta nueva denuncia se suma a un historial creciente de acusaciones contra Diddy, quien actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión por cargos relacionados con transporte para ejercer la prostitución.

En los últimos dos años, Combs ha sido señalado en diversas demandas por agresión sexual, abuso físico y tráfico sexual. Entre las denuncias destacadas está la presentada por su exnovia Cassandra “Cassie” Ventura, la cual detalla presuntos abusos ocurridos en años recientes y que causó gran revuelo en la opinión pública y los medios.

Las investigaciones en Los Ángeles continúan abiertas y las autoridades analizan todas las evidencias y testimonios para determinar los siguientes pasos. Mientras tanto, los representantes legales de Diddy han rechazado en múltiples ocasiones las acusaciones calificándolas como infundadas.

El pasado 3 de octubre, Sean “Diddy” Combs fue sentenciado en Nueva York a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.

Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Recientemente, el rapero fue trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la base militar Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumplirá su condena.

