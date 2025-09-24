Madre de Diddy pide clemencia al juez antes de su sentencia

Antes de la audiencia en la que se dictará sentencia, la madre del productor y rapero Sean “Diddy” Combs, Janice Combs, hizo una petición de clemencia ante el juez.

La madre del rapero, condenado por dos cargos relacionados con la prostitución, presentó una carta dirigida al juez el caso en la que expresó su profundo deseo de que se considere su historia familiar y los esfuerzos de redención que ha mostrado su hijo durante este proceso legal.

“Mi hijo ha cometido errores terribles en su vida, lo sé y sé que él también lo reconoce”, dice la carta.

“El 21 de diciembre cumpliré 85 años. Esta separación durante el último año, mientras Sean ha estado encarcelado, ha sido dolorosa y sumamente difícil para mí y para sus hijos. Quisiera pasar los últimos años de mi vida con mi hijo, Sean”, agrega la madre del rapero.

Esta semana, los abogados de Diddy pidieron al juez que el rapero no cumpla más de 14 meses en prisión, argumentando en documentos judiciales que las condenas que enfrenta no justifican una detención prolongada.

La defensa de “Diddy” sostiene que las absoluciones recientes en otros cargos clave, como crimen organizado y tráfico sexual, disminuyen la base para mantenerlo en prisión preventiva.

En julio, los abogados del rapero ofrecieron presentar una fianza de 50 millones de dólares junto con medidas estrictas como arresto domiciliario, monitoreo electrónico y seguridad privada para asegurar que Combs no represente riesgo de fuga ni peligro para la comunidad.

Sin embargo, los fiscales se opusieron firmemente a esta solicitud, citando un extenso historial de violencia de Combs y riesgos asociados que, argumentan, no pueden ser mitigados con restricciones.

La sentencia final de Diddy está prevista para el 3 de octubre, cuando se definirá oficialmente el tiempo que pasará en la cárcel.

Seguir leyendo:

· Desestiman demanda contra Emilio Estefan tras ser vinculado al caso de Sean ‘Diddy’ Combs

· Diddy seguirá en prisión: Juez rechaza fianza de $50 millones a semanas de su sentencia

· La exnovia de Diddy, Gina Huynh, pide al juez que lo deje en libertad bajo fianza