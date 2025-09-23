Abogados de Diddy presionan para que no pase más de 14 meses en prisión

Los abogados de Sean “Diddy” Combs están presionando para que el famoso rapero no cumpla más de 14 meses en prisión, argumentando en documentos judiciales que las condenas que enfrenta no justifican una detención prolongada.

Combs, quien fue condenado por dos cargos relacionados con la prostitución tras un caso de alto perfil que lo mantuvo detenido desde septiembre de 2024, continúa su batalla legal para reducir su tiempo tras las rejas antes de la sentencia definitiva programada para octubre.

La defensa de “Diddy” sostiene que las absoluciones recientes en otros cargos clave, como crimen organizado y tráfico sexual, disminuyen la base para mantenerlo en prisión preventiva y señala que es “la única persona en Estados Unidos encarcelada por contratar escoltas masculinos adultos para él y su novia”, resaltando la naturaleza única y atípica de su caso.

En julio, los abogados del rapero ofrecieron presentar una fianza de 50 millones de dólares junto con medidas estrictas como arresto domiciliario, monitoreo electrónico y seguridad privada para asegurar que Combs no represente riesgo de fuga ni peligro para la comunidad.

Sin embargo, los fiscales se opusieron firmemente a esta solicitud, citando un extenso historial de violencia de Combs y riesgos asociados que, argumentan, no pueden ser mitigados con restricciones.

Un juez federal negó previamente la libertad bajo fianza, argumentando la existencia de evidencia clara de violencia, coerción y subyugación relacionadas con los actos que llevaron a la condena de Combs.

La situación legal del magnate musical ha captado la atención pública y mediática por la naturaleza de los cargos y la lucha legal en curso, mientras su defensa continúa apelando y buscando estrategias para una pronta liberación que no ponga en riesgo la integridad de la investigación y el proceso judicial.

El desenlace de este caso podría establecer precedentes sobre la gestión de sentencias y medidas cautelares en procesos judiciales de alto perfil vinculados a figuras públicas.

La sentencia final de Diddy está prevista para el 3 de octubre, cuando se definirá oficialmente el tiempo que pasará en la cárcel.

Seguir leyendo:

· Desestiman demanda contra Emilio Estefan tras ser vinculado al caso de Sean ‘Diddy’ Combs

· Diddy seguirá en prisión: Juez rechaza fianza de $50 millones a semanas de su sentencia

· La exnovia de Diddy, Gina Huynh, pide al juez que lo deje en libertad bajo fianza