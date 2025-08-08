Diddy seguirá en prisión: Juez rechaza fianza de $50 millones a semanas de su sentencia

A menos de dos meses de que Sean ‘Diddy’ Combs enfrente su sentencia por cargos de violencia doméstica, el magnate del rap ha vuelto a recibir un duro revés legal. Esta semana, un juez federal denegó su solicitud de libertad bajo fianza de $50 millones, dejando claro que, a pesar de los argumentos de su defensa, el riesgo de fuga o peligro que representa sigue siendo demasiado alto.

El juez Arun Subramanian fue contundente en su decisión, señalando que Combs no logró demostrar con “pruebas claras y convincentes” que ya no representa un riesgo. A pesar de los esfuerzos de su equipo legal, que incluso presentó una carta de apoyo de su exnovia, Virginia Huynh (identificada en el caso como “Víctima-3”), el tribunal no se mostró convencido.

“En el juicio, la defensa admitió la violencia del acusado en sus relaciones personales… Este tipo de violencia, que ocurre a puerta cerrada, es imposible de vigilar con condiciones”, declaró el juez.

Subramanian también descartó que aumentar el monto de la fianza o imponer restricciones adicionales cambiara la situación, dejando a Diddy en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde permanece desde su arresto en septiembre de 2024.

El polémico juicio y lo que viene

El juicio de Combs, que duró ocho semanas, estuvo repleto de testimonios impactantes sobre violencia doméstica y escándalos sexuales, incluyendo revelaciones sobre sus supuestas fiestas con escorts masculinos y múltiples parejas. Aunque el jurado lo declaró inocente de los cargos más graves (tráfico sexual y crimen organizado), lo encontró culpable de prostitución, un delito que podría llevarlo a enfrentar hasta 20 años de prisión.

Sin embargo, los expertos sugieren que es poco probable que reciba la sentencia máxima, especialmente considerando su edad (55 años) y su historial previo. Aun así, su equipo legal ya ha dejado en claro que apelará el veredicto una vez se dicte sentencia el 3 de octubre.

En medio de este escándalo, surgieron rumores de que el expresidente Donald Trump podría considerar un indulto para Combs, dado su pasado como amigos y colaboradores en eventos benéficos. Sin embargo, Trump recientemente descartó la idea, refiriéndose a Diddy como “medio inocente” y sugiriendo que no intervendrá.

Algunos analistas políticos especulan que esta negativa podría estar relacionada con la creciente presión mediática en torno a los vínculos de Trump con Jeffrey Epstein, un tema que la administración preferiría no revivir.

¿Qué sigue para Diddy?

Mientras espera su sentencia, Combs sigue en prisión, lejos de los reflectores que una vez lo rodearon como una de las figuras más influyentes de la música. Su caso no solo ha sacudido la industria del entretenimiento, sino que también ha reabierto el debate sobre la impunidad de las celebridades en casos de violencia de género.

Por ahora, sus fanáticos y detractores por igual tendrán que esperar hasta octubre para saber cuál será el próximo capítulo en la caída de uno de los nombres más poderosos del hip-hop.

